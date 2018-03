Usa e Cina trattano per evitare una guerra commerciale

Cina agli Usa : sui dazi Usare il dialogo non le intimidazioni : Roma, 26 mar. , askanews, La Cina esorta gli Stati Uniti a smetterla con 'l'intimidazione' e l'uso della supremazia economica nei rapporti commerciali, che vanno invece concordati in base alle regole. ...

Dazi : Wsj - negoziati silenziosi Usa-Cina per evitare guerra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Dazi - dopo le minacce Cina mostra un ramoscello di olivo agli Usa : Secondo il Financial Times Pechino vuole accelerare e perfezionare già il mese prossimo una serie di riforme che apriranno maggiormente la sua economia, in particolare la possibilità per le imprese ...

Borse Ue in cauto rialzo. Volatilità in attesa delle mosse di Usa - Ue e Cina sullo scacchiere del commercio : MILANO - Ore 9:20. I mercati europei aprono in cauto rialzo, dopo le vendite di venerdì scorso generate dall'annuncio di Donald Trump di dazi verso la Cina. L'ipotesi di una guerra commerciale globale ...

Cina-Usa - si torna a negoziare sui dazi. Washington apre a un possibile accordo : Dopo una settimana di alta tensione, minacce e dure prese di posizione, Washington e Pechino hanno riallacciato un dialogo. Nei negoziati si discute dell’accesso da parte degli Stati Uniti ai mercati cinesi. ...

Dazi : Cina a Usa - 'ci difenderemo' : ANSA, - PECHINO, 24 MAR - Liu He, nuovo vicepremier cinese con deleghe pesanti sull'economia, ha ribadito al segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, che Pechino "difenderà i suoi interessi" dalla nuova stretta sui Dazi annunciata giovedì da Donald Trump. Una mossa, secondo Liu, che ...

Dazi : Cina a Usa - 'ci difenderemo' : ANSA, - PECHINO, 24 MAR - Liu He, nuovo vicepremier cinese con deleghe pesanti sull'economia, ha ribadito al segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, che Pechino "difenderà i suoi interessi" dalla nuova stretta sui Dazi annunciata giovedì da Donald Trump. Una mossa, secondo Liu, che ...

Commercio - Cina-Usa concordano di continuare il dialogo su tariffe : Roma, 24 mar. , askanews, - Il principale responsabile economico cinese Liu He ha parlato al telefono con il segretario al Commercio Steven Mnuchin oggi e i due hanno "concordato di continuare a ...

Commercio - Cina-Usa concordano di continuare il dialogo su tariffe : Roma, 24 mar. , askanews, Il principale responsabile economico cinese Liu He ha parlato al telefono con il segretario al Commercio Steven Mnuchin oggi e i due hanno 'concordato di continuare a ...

DAZI Usa - GUERRA TRUMP-CINA/ Le contromosse di Pechino : "il Paese combatterà fino alla fine" : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre GUERRA a Pechino, che risponde subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai DAZI sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 20:04:00 GMT)

Dazi Usa - guerra Trump-Cina/ Come funzionano i ‘contro-dazi’ di Pechino : Juncker “esenzione permanente per Ue” : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre guerra a Pechino, che risponde subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai Dazi sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Dazi Usa - Cina : 'tutte le opzioni sul tavolo' - anche svendita Treasuries : In termini nominali, il debito federale degli Usa è gigantesco, pari a oltre 20 mila miliardi, il 31,8% del totale nel mondo. Ricevi aggiornamenti su Donald Trump Lasciaci la tua e-mail:

Trump impone dazi da 60 miliardi alla Cina - crolla la Borsa. Pechino pronta a tassare 128 prodotti Usa : ... «Con Pechino abbiamo un deficit commerciale di 500 miliardi di dollari, più della metà degli 800 miliardi di disavanzo che abbiamo con il resto del mondo. Dobbiamo fare qualcosa». La categoria di ...

Barbie - iPhone e maglie di Trump : cinque simboli degli Usa prodotti in Cina : uno dei simboli del sogno americano, nonché il prodotto bandiera della Mattel. Peccato che la Mattel abbia chiuso il suo ultimo stabilimento produttivo in terra statunitense nel lontano 2002, peraltro ...