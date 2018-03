Uomini e Donne Andrea Melchiorre e Martina insieme? Luchena rompe il silenzio

Uomini e Donne puntata trono classico 26 marzo 2018 : anticipazioni e diretta : Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, torna oggi, alle 14:45 su Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento del trono classico. Opinionisti in studio, Tina Cipollari, Gianni Sperti, Mario Serpa, Jack Vanore. Mariano, Nicolò, Sara, Nilufar riusciranno a trovare il compagno della vita tra tanti/e corteggiatori/rici?prosegui la letturaUomini e Donne puntata trono classico 26 marzo 2018: anticipazioni e ...

Uomini e Donne oggi : Luigi su tutte le furie contro Sara : oggi Uomini e Donne: Luigi cerca di baciare Sara, lei non vuole oggi il Trono Classico di Uomini e Donne è totalmente dedicato a Sara e Nilufar. Dopo un’iniziale parentesi dedicata a Tina Cipollari, i suoi corteggiatori e il nuovo video-messaggio di Gemma Galgani, si passa alle esterne delle due giovani troniste. Dopo la scorsa […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Luigi su tutte le furie contro Sara proviene da Gossip e Tv.

Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne : due esterne con Nilufar : Nella puntata di oggi, lunedì 26 marzo, del trono classico di Uomini e Donne andranno in onda le due esterne di Giordano Mazzocchi con la tronista Nilufar Addati.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:25:00 GMT)

Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : Sara gelosa dell'amica Sissy? : Al trono classico di Uomini e Donne Luigi Mastroianni continua a corteggiare Sara Affi Fella, ma la tronista lo accusa di avere un'amica che non le va molto a genio...(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:10:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne : il corteggiatore confessa i suoi sentimenti per Sara : Grandi novità al trono classico di Uomini e Donne: durante una nuova esterna il corteggiatore Lorenzo Riccardi confessa i suoi sentimenti per la tronista Sara Affi Fella.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:40:00 GMT)

Tina Cipollari tronista/ Uomini e Donne : il suo trono è troppo "trash"? : Da qualche settimana Tina Cipollari è tornata a vestire i panni di tronista a Uomini e Donne. Il popolo del web inneggia al trash ma non nasconde il suo divertimento.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:30:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Gemma Galgani sfida Tina Cipollari : Gemma Galgani ruba i corteggiatori di Tina a Uomini e Donne? La settimana a Uomini e Donne si aprirà con l’eterna sfida tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Dopo le gare a passo di danza delle scorse stagioni, il banco di prova per la bionda opinionista e la dama di Torino si sposterà su un altro livello. Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale5, la Galgani tornerà protagonista nel Trono Classico. Il segmento young della trasmissione ...

Uomini e Donne Beatrice Valli - racconto ospedale : paura gravidanza - Marco sbiancato : Uomini e Donne Beatrice Valli, racconto ospedale: paura gravidanza, Marco sbiancato. Sospetto cervicale o labirintite Pochi giorni fa Beatrice Valli è finita in ospedale dopo essersi sentita male e aver provato un grande spavento. Dal suo profilo Instagram aveva subito fatto sapere che probabilmente il malore era da attribuire a una cervicale acuta. Tuttavia il […] L'articolo Uomini e Donne Beatrice Valli, racconto ospedale: paura ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 26 marzo 2018 : Gemma Galgani si farà corteggiare insieme a Tina Cipollari! : In questo video vedrete quello che accadrà nella prossima Puntata di Uomini e Donne Classico! Gemma annuncia che si farà corteggiare insieme a Tina! Nilufar non riesce a domare i suoi pretendenti che sono ormai dei cavalli imbizzarriti. Lorenzo fa una sorpresa a Sara, ma questa crede che lui sia troppo eccentrico! Uomini e Donne: Gemma Galgani annuncia ai corteggiatori di Tina che presto sarà affianco a lei a farsi corteggiare! Maria De ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Tina : cambio di ruolo in tv? Lo sfogo della Cipollari (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani da dama diventa opinionista? Tina Cipollari si sfoga: "Mi darebbe fastidio. No grazie, Maria io esco!!"(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Critiche per Mariano Catanzaro : le rivelazioni di Federica dopo l'addio (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Il trono di Mariano Catanzaro continua a scatenare polemiche. Federica Pattacini, dopo l'addio, ha qualcosa da dire...(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Chi è Giordano Mazzocchi? Biografia - età e vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne : Chi è Giordano Mazzocchi? Un corteggiatore di Uomini e Donne molto apprezzato dal pubblico a casa e dai presenti in studio al trono Classico, chi invece sta facendo un po' di fatica ad apprezzarlo in tutto e per tutto è Nilufar Addati, la tronista che Giordano sta corteggiando. Tutti sperano in un lieto fine tra loro, due giovani ragazzi con tutta la vita davanti da condividere, magari, ma la tronista è evidentemente meno coinvolta. Non ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni e nuovi tronisti : Sara Affi Fella verso la scelta? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico: quali Saranno i nuovi tronisti? Sabrina Ghio potrebbe tornare sul trono: ecco la sua confessione al settimanale Mio(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:41:00 GMT)