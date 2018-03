' Uno schifo' | il pubblico contro Barbara D' Urso prima della diretta di Pomeriggio 5 nel

“Questo è Uno schifo”. Il servizio di Striscia fa infuriare Lady Bonolis. Sonia Bruganelli devastante contro il tg satirico. E no - questa volta la sua vita extralusso non c’entra niente : Sonia Bruganelli è abituata alle polemiche, ma questa volta è lei a sollevarne una, bella grossa, contro uno dei programmi più seguiti di Mediaset, Striscia la notizia. La moglie di Paolo Bonolis, spesso al centro del gossip per il suo stile di vita particolarmente lussuosa, si è espressa sui servizi che il telegiornale satirico di canale 5 sta dedicando all’Isola dei famosi e ad Alessia Marcuzzi. ”Ogni sera ‘Striscia la ...

“Vergogna - Uno schifo!”. Davide Astori - il momento dell’orrore. Ma perché? A tre giorni dalla sua morte - va in scena l’orrore. E l’indignazione è tanta : Una notizia che ancora addolora profondamente l’Italia tutta, quella sportiva e non, la scomparsa drammatica del difensore e capitano della Fiorentina Davide Astori avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2018 a Udine, nell’albergo dove il calciatore era alloggiato insieme alla sua squadra in vista della sfida contro l’Udinese. In tanti, tra colleghi, vip e semplici tifosi, hanno voluto in queste ore esprimere tutta ...

”Oddio. Ma che schifo è?”. Puglia - formaggio con ”sorpresa” killer. Insegnante addenta il tomino e sente Uno strano sapore - poi la scoperta da accapponare la pelle : Una tragedia sfiorata quella accaduta ad un Insegnante di Melendugno, in provincia di Lecce, in Puglia. L’altra sera mentre stava mangiando in compagni della sue figlie, Alessandro Santoro ha addentato quel pezzo di tomino e subito si è accorto che c’era qualcosa che non andava, poi ha guardato meglio e ha sgranato gli occhi: un dado da bullone. ”Ho tagliato un pezzo di formaggio – ha raccontato il docente leccese ...

In treno per 27 ore - il racconto di Antonino che non è voluto scendere : «Uno schifo» : Solo due dei 300 viaggiatori partiti sono arrivati a destinazione: Antonino Nicolò, 73 anni, e Domenica Lombardo, 71 anni. Marito e moglie con cinque valigie: «Questo viaggio è stato un inferno, siamo arrivati con 8 ore di ritardo»

Rocca(FDI) : Stadio Roma - per assessore M5S è Uno schifo : Rocca: per l’assessore 5S Lucidi la versione attuale dello Stadio della Roma è uno schifo Roma – Federico Rocca, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia e responsabile... L'articolo Rocca(FDI): Stadio Roma, per assessore M5S è uno schifo su Roma Daily News.

“Uno schifo : Paola non è single”. Isola - guai in vista : parla il fidanzato della Di Benedetto dopo aver assistito alle esplicite scene d’amore tra la bellissima ex Madre Natura e Francesco Monte. Si prevedono scintille : Paola Di Benedetto e Francesco Monte all’Isola dei Famosi sembrano molto intimi: il flirt tra i due, però, rischia di naufragare dopo le recenti rivelazioni di Matteo Gentili, che sarebbe il fidanzato di Madre Natura. Ma come? Eh sì, perché pare che la modella e ballerina sia ancora impegnata con il calciatore del Real Forte Querceta, con il quale la relazione va avanti da quattro anni. Lo sportivo ha confessato al settimanale DiPiù che ...

“Nuda - davanti al bimbo… Uno schifo”. L’accusa pesante a Belen. E finisce male. “Non è una bella persona come tutti credono”. E si parla di “incubi” del piccolo : Lo sappiamo bene, Nina Moric non è di certo una che le manda a dire (anche se a volte farebbe di gran lunga meglio non aprire bocca – come tutti del resto). Non è passata di certo inosservata l’ultima grave esternazione riguardo una sua non certo cara amica: Belen Rodriguez. Una contro l’altra non solo nella vita privata, ma anche nelle aule di giustizia. La modella croata è stata rinviata a giudizio stamattina dal gup Teresa De ...

Fantoccio Boldrini bruciato a Busto Arsizio - Uno schifo che Salvini chiama ‘sciocchezza’ : E’ uno schifo. I fatti: il “Movimento dei giovani Padani” a Busto Arsizio ha bruciato in piazza un Fantoccio raffigurante la presidente della Camera Laura Boldrini. Il tutto è avvenuto durante la ricorrenza della “Gioeubia”, festa popolare del Nord Italia, nella quale l’ultimo giovedì di gennaio si dà alle fiamme un pupazzo in cartapesta in segno di buon auspicio per il nuovo anno. E il “buono auspicio” – ...

