Under 21 | domani azzurrini sfidano Serbia Evani | “test probante”

(Di lunedì 26 marzo 2018) Già qualificata in qualità di paese ospitante al Campionato Europeo del 2019, la Nazionale21 prosegue la lunga marcia di avvicinamento alla fase finale del torneo continentale con un altro test probante in casa della. Dopo l’1-1 con la Norvegia nel match disputato giovedì a Perugia, quinto risultato utile consecutivo da sommare ai successi nelle amichevoli con Slovenia, Ungheria, Marocco e Russia,(ore 18.30- diretta su Rai 2) al ‘Karadjordje Stadium’ di Novi Sad glise la vedranno con la nazionale padrona di casa, prima nel gruppo 7 delle qualificazioni europee e reduce dal successo per 6-0 contro Gibilterra. ”Laè una squadra molto forte -conferma Alberico- nel suo girone di qualificazione è prima a punteggio pieno e ha sempre avuto tanti giocatori di talento. Sappiamo che sarà una gara dura, ma anche noi cercheremo ...