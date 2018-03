“Una strage” Nel rogo 53 morti | 40 bambini Un centro commerciale pieno di gente | poi un

caffeinamagazine

(Di lunedì 26 marzo 2018) Le fiamme, il fumo, nessuno suono d’allarme solo l’immagine fissa e drammatica di ciò che si stava consumando all’interno del, un edificio di cinque piani con piccole finestre e molte uscite di sicurezza bloccate dalle catene, per un tragico gioco del destino o per altro lo deciderà la magistratura. I numeri sono da strage. Al momento si parla di 53 vittime, 40 delle quali sarebbero. Succede a Kemerovo, città della Russia siberiana. “Moltierano arrivati aldi Kemerovo per vedere un cartone animato al cinema del secondo piano, per ammirare il mini-zoo, per passare un paio d’ ore nel parco giochi del terzo piano”, scrive il Corriere della Sera. Secondo la Bbc, l’incendio è scoppiato a uno dei piani più alti, forse per un corto circuito, e avrebbe fatto crollare il soffitto delle sale cinema sugli spettatori. La città siberiana ...