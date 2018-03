Una pioggia di offerte in occasione delle celebrazioni per il quarto compleanno di

Maltempo - arriva Una nuova perturbazione : pioggia vento e neve nel fine settimana : Ancora Maltempo in arrivo giovedì, in questo insolito marzo, e una nuova perturbazione nel weekend: pioggia, vento e neve, protagoniste di quest'inizio di primavera a causa di una perturbazione che ha ...

Il maltempo porta pioggia al Sud. Attesa la neve - la protezione civile emana Una nuova allerta in Campania : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia continuerà a produrre i suoi effetti anche nelle prossime ore su buona parte del paese, con venti forti dal nord al sud, nevicate al centro e piogge sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede, temporali diffusi sulla Campania, accompagnati da fulmini e forti ...

Dopo la neve pioggia e temporali - scatta Una nuova allerta meteo : nuova allerta meteo della Protezione civile. Ancora piogge e temporali al Centro-Sud, allerta arancione sulle Marche. Il maltempo prosegue sull'Italia a causa delle correnti occidentali atlantiche che ...

Video di Emma a C’è posta per te con Luigi e Valeria per Una pioggia di regali da Effetto Domino : Emma a C'è posta per te è la salvezza di Luigi e Valeria. La coppia, con 5 figli a carico, fatica ad arrivare a fine mese tra lavori precari e spese da sostenere. Situazione, questa, che ha generato più di uno scontro tra marito e moglie, accorsa da Maria De Filippi per chiedere perdono al consorte. Il suo regalo per lui è proprio Emma, una delle sue cantanti preferite, che giunge in studio per mettere una pezza su una situazione difficile e ...

Strade Bianche 2018 - le previsioni meteo. Pioggia intensa su tutto il percorso - sarà Una corsa durissima : Domani si correrà la prima gara Worldtour italiana della stagione: la Strade Bianche, giunta quest’anno alla sua 12ma edizione. Sugli sterrati dell’entroterra senese vedremo grande spettacolo con i migliori corridori del circuito che si contenderanno la vittoria in Piazza del Campo a Siena. Quest’anno un’ulteriore difficoltà sarà rappresentata dalle condizioni climatiche, andiamo quindi a scoprire le previsioni meteo per la corsa. Sabato a Siena ...

Strade Bianche 2018 : tra pioggia e startlist di livello eccezionale. Una corsa da non perdere - spettacolo unico : Tutto pronto per la Classica del Nord più a Sud d’Europa. Si corre domani la Strade Bianche, giunta ormai alla 12ma edizione: una delle gare più caratteristiche di tutto il circuito World Tour. Anno dopo anno, infatti (si era partiti dall’Eroica), i migliori corridori internazionali hanno scelto come meta di inizio stagione proprio la corsa toscana. Partenza da Siena, dalla Fortezza Medici, poi 175 chilometri con addirittura undici ...

Previsioni Meteo Burian - sarà Una settimana pazza per l’Italia : -20°C al Nord con la “Bomba di Neve” - tanta pioggia con +25°C invece al Sud : 1/26 ...

Elezioni - Sgarbi a Di Maio : “Sei l’Ambra Angiolini della politica. Su di te Una pioggia di m…” : Vittorio Sgarbi, candidato “con la lista Rinascimento (collegata al centrodestra) a Pomigliano d’Arco, nello stesso collegio di Luigi Di Maio, torna ad attaccare il candidato premier del Movimento 5 stelle. E lo fa in un videomessaggio pubblicato su Facebook. Oltre 5 minuti di video in cui, con i soliti toni decisamente sopra le righe, il critico d’arte definisce Di Maio “L’Ambra Angiolini teleguidata da ...

Di Maio : 'Una sfogliatella per Sgarbi' Lui : 'E per te Una pioggia di m...' : Ancora un botta e risposta tra Luigi Di Maio e Vittorio Sagrbi, i rivalissimi di Pomigliano alle prossime elezioni nazionali. Ieri il candidato premier grillino aveva detto: ' La caratteristiche dei ...

Real e United si contendono il nerazzurro : sul piatto Una pioggia di milioni Video : Mino Raiola ci prova. Dopo aver far parlare di se' con la vicenda Donnarumma, il procuratore più discusso d'Italia si rifa' vivo in quel di Milano. Questa volta non sono i tifosi rossoneri a dover temere per i propri beniamini, bensì quelli dell'#Inter. Secondo le ultimissime indiscrezioni, il presunto allontanamento fra #Wanda Nara, moglie e procuratore di #Icardi, avrebbe ingolosito Raiola a tal punto da contattare l'argentino. Secondo le ...

Uomini e Donne : Paolo sceglie la sua dama sotto Una pioggia di critiche Video : Dopo un tira e molla durato per troppo tempo Paolo Crivellin, il tronista del Trono Classico di Uomini e Donne [Video], finalmente ha fatto la sua scelta. La puntata in questione verra' trasmessa su Canale 5 lunedì 5 febbraio 2018. Nonostante tutto il giovane continua a far discutere per la sua indecisione. Le critiche che gli sono state rivolte hanno preso piede non solo nello studio del programma ma anche sul web dove le fans sono insorte in ...

Una pioggia di denunce contro i magistrati Ma sono sempre assolti : Tra i motivi ci sono la lunghezza dei processi, i ritardi nel deposito dei provvedimenti, ma anche «errori» nelle sentenze. In generale, però, è il rapporto di fiducia tra i cittadini e chi è chiamato a decidere delle loro vite a essersi «deteriorato». Uno strappo che è all'origine, secondo il procuratore generale della Corte di Cassazione, Riccardo Fuzio, «dell'aumento degli ...

Una giornata di pioggia autunnale a Reggio Calabria e provincia [GALLERY] : 1/13 ...