Una giornata con uno spacciatore di eroina a Roma

OROSCOPO PAOLO FOX / Sagittario alle prese con Una brutta giornata - e gli altri segni? (oggi 23 marzo 2018) : PAOLO Fox, OROSCOPO oggi 23 marzo 2018. Previsioni segno per segno: Cancro, finale di settimana positivo. Leone, che weekend! Successi che vi renderanno luminosi(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:32:00 GMT)

Cala il vento gelido di questi giorni e lascia Una giornata di sole : La Spezia - La giornata si apre con condizioni di cielo sereno sul Ponente, qualche nube sulle zone centrali e una nuvolosità più consistente a Levante senza, però, fenomeni. I venti restano ...

Giornata Mondiale dell’Acqua - CNR : non esiste Una soluzione universale - ma Una serie di strumenti per contribuire all’equilibrio sostenibile : L’edizione 2018 della Giornata Mondiale dell’Acqua che si celebra oggi è dedicata al tema “Nature for Water” e vuole focalizzare l’attenzione sulle soluzioni naturali per conservare, riutilizzare e tutelare le risorse idriche, riducendo il rischio di inondazioni, siccità e inquinamento. “Il CNR, con la sua multidisciplinarietà promuove filiere tra ricerca, applicazioni, tecnologia, industria, con un approccio orientato alla soluzione dei ...

Giornata Mondiale della Poesia - paga il caffè con Una terzina : Prosegue anche quest’anno l’iniziativa del caffè austriaco Julius Meinl per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia che si tiene il 21 marzo. Pay with a Poem si intreccia alla musica, con due testimonial: il cantautore britannico JP Cooper e il rapper Ensi. Il primo premierà i versi più belli scritti dagli avventori in cambio di un caffè inserendoli in una propria canzone. Mentre Ensi ha lanciato l’iniziativa in Italia con ...

Giornata mondiale dell’acqua - Save the Children : ogni minuto un bambino muore a causa di Una patologia legata all’acqua : Tra le principali cause di mortalità infantile vi sono malattie contratte attraverso l’acqua, uno scarso accesso a questa preziosa risorsa e servizi igienico-sanitari inadeguati. A denunciarlo, alla vigilia della Giornata mondiale dell’acqua, è Save the Children. Se a livello globale quasi 1 persona su 3 (2,1 miliardi) non ha accesso ad acqua sicura e 1 su 9 ai servizi igienici[3], infatti, l’acqua contaminata – osserva l’Organizzazione ...

Ubeeqo al Politecnico di Milano per la giornata dedicata alla sostenibilità : presentata la convenzione con l’Università e Una call for ideas dedicata agli studenti : Giovedì 22 marzo 2018 dalle 9.30 alle 18.30 appuntamento al Politecnico di Milano (presso i Giardinetti di Via Pascal) che, in occasione della giornata Mondiale dell’Acqua, organizza diverse attività aperte al pubblico per sensibilizzare su alcuni temi dello sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Durante la giornata si potrà meglio conoscere la realtà della sharing mobility, grazie alla presenza dei maggiori ...

PAOLO FOX/ Oroscopo oggi 20 marzo 2018 : Toro LUna nel segno - Acquario giornata al ribasso : Oroscopo di PAOLO Fox, oggi martedì 20 marzo 2018, previsioni segno per segno a LatteMiele: Toro in grande crescita, energia positiva per l'Ariete, Vergine sale alla ribalta per la primavera(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:48:00 GMT)

La Giornata della Felicità - Una baggianata inventata dall’Onu : Devo ammettere che questa mi mancava. Sapevo della Giornata della donna, di quella del papà, di quella della memoria, ma di quella della Felicità proprio no. E invece esiste: si celebra (si fa per dire) il 20 marzo, giusto il giorno dopo quella del papà. E dodici giorni dopo quella della donna. Marzo insomma è un mese di ricorrenze. Ma questa, a differenza delle altre, è di istituzione molto recente, data al 28 giugno 2012, ed è una pensata ...

Ciclismo : mercoledì si corre la nuova Driedaagse De Panne-Koksijde. Una sola giornata di gara - poi anche la prova femminile : Grande novità nel format della storica Tre Giorni di La Panne: si corre su un solo giorno la corsa belga, che ha aggiunto però anche la prova femminile, che farà parte del circuito World Tour. Appuntamento a mercoledì 21 marzo con la gara al maschile: diretta TV prevista sui canali di Eurosport. Andiamo a scoprire la nuova Driedaagse De Panne-Koksijde. Percorso Cambia, ovviamente, anche il percorso della prova: non ci sono più le consuete tre ...

Il ritorno del Var : nel 2018 mai così tanti interventi in Una sola giornata : Ieri il Var è tornato protagonista: 8 interventi decisivi, se non (sempre) ai fini del risultato, almeno per riformare le decisioni degli arbitri in campo. L'articolo Il ritorno del Var: nel 2018 mai così tanti interventi in una sola giornata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Una giornata di nuoto ed emozioni nel ricordo di Antonio Scarpone : Tanti applausi per la gara promozionale dei bambini de Il Sorriso degli Angeli , guidati da Stefania De Felice e dagli istruttori della H2O Sport della piscina di Vasto. Una mattinata di festa e ...

Probabili formazioni Serie A / La sfortUna degli ex. Moduli - scelte e dubbi degli allenatori (29^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: dubbi e scelte degli allenatori per gli 11 in campo nella 29^ giornata del massimo campionato. Allegri senza Benatia: chi sceglierà?.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:47:00 GMT)

In arrivo Una nuova edizione aggiornata di tutti i giochi di Myst : Myst festeggia il suo venticinquesimo anniversario e lo vuole fare annunciando il lancio di una nuova edizione aggiornata divtutti i giochi di Myst, riporta DSOgaming.Entro il 2018 dunque tutti i giochi di Myst otterranno una versione aggiornata per Windows 10. Fin ora abbiamo sei giochi di Myst, escludendo Obduction il quale era un successore spirituale. Questi sei giochi sono: Myst, Riven, Myst III: Exile, Uru: Ages Beyond Myst, Myst IV: ...

Vela - Europei Finn 2018 : Una sola regata nell’ultima giornata - domani la Medal Race. Alessio Spadoni chiude al 25° posto : Una sola regata nell’ultima giornata di classificazione agli Europei di classe Finn. Si è trattato dell’ottava prova, che era già stata disputata ieri ma che era stata successivamente annullata, ore dopo la sua conclusione, dal momento che la boa di bolina era finita troppo lontana dal percorso stabilito, per via del forte vento. Oggi è stata l’unica prova svolta, dopo la pioggia mattutina e il vento praticamente scomparso nel ...