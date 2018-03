Un prototipo del prossimo top di gamma di Nokia non avrebbe il notch

Dentro il prototipo del Virgin Hyperloop One : Con il recente nullaosta del governo statunitense, che ha dato a Elon Musk la possibilità di iniziare i lavori preliminari per lo scavo di un tunnel tra New York e Washington Dc, la strada verso la trasformazione del treno supersonico a levitazione magnetica Hyperloop in realtà sembra ormai essere stata tracciata. Nel frattempo, però, a Dubai i riflettori si sono accessi sulla proposta di un altro inarrestabile innovatore dei nostri tempi, ...

Aston Martin Vantage - In anteprima al volante del prototipo - VIDEO : Abbiamo raggiunto i tecnici dellAston Martin a Ivalo, in Finlandia, 200 chilometri oltre il Circolo Polare Artico, dove stanno ultimando i test della nuova Vantage prima della presentazione ufficiale, che si terrà all'ormai prossimo Salone di Ginevra. Per noi unoccasione unica, imperdibile per dare unocchiata da vicino a questa nuova sportiva inglese. La camuffatura ottica impedisce di apprezzare appieno la bellezza della linea disegnata dallo ...

Ecco un prototipo di Huawei P20 in tante foto : niente tasto del volume e cornici sottilissime : Sembra che Huawei P20 potrebbe essere molto più cool e raffinato rispetto a quanto mostrato dalle immagini emerse nei giorni scorsi e a suggerirlo sono delle nuove immagini condivise dai colleghi di AndroidAuthority. L'articolo Ecco un prototipo di Huawei P20 in tante foto: niente tasto del volume e cornici sottilissime è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Volkswagen I.D. Vizzion - Svelato il nome del prototipo per Ginevra : La hatchback I.D., capostipite della serie, presentata al Salone di Parigi del 2016. Poi il revival del pulmino, con la I.D. Buzz di Detroit 2017. Terza, la crossover I.D. Crozz di Francoforte 2017. E ora l'ultimo atto dei quattro previsti: la prossima concept elettrica della Volkswagen, che si chiama I.D. Vizzion, avrà le forme di una filante tre volumi e verrà presentata a inizio marzo al Salone di Ginevra.Completamente autonoma. Anticipata da ...

F-35 - dopo 16 anni il velivolo della Lockheed è ancora un prototipo : Esisteranno quindi tanti server quanti saranno i paesi che acquisteranno l'F-35, ma un solo hub principale nel mondo. Ogni scambio di dati (compresi quelli classificati), per quanto breve, offre l'...

Il prototipo del fan remake di P.T. è disponibile al download : Nel mese di novembre del 2017 vi avevamo già parlato dell'interessante progetto dello YouTuber SmoggyChips, il quale risultava al lavoro per ricreare il teaser giocabile di P.T. (Silent Hills) usando l'Unreal Engine 4.Ebbene, grazie alla segnalazione di DSOGaming, apprendiamo che ora è disponibile al download il primo prototipo del progetto in questione. Lo stesso SmoggyChips sottolinea che si tratta di una prima versione e quindi lo sviluppo ...

Mercedes-Benz EQ C - Su strada il prototipo della Suv elettrica : Secondo le informazioni in nostro possesso queste sono le prime foto spia in assoluto della Suv elettrica della gamma EQ, il brand creato dalla Mercedes-Benz per i propri esemplari a batteria. Sarà proprio questo modello, denominato EQ C, ad arrivare per primo sul mercato nel 2019.La prima Suv elettrica EQ. La EQ C, che in Norvegia è già prenotabile online con un versamento di 2.000 euro, deriva dalla Generation EQ Concept svelata nel ...

Acura RDX - Il prototipo della Suv debutta a Detroit : La Suv si propone con linee che riprendono la corrente stilistica degli ultimi modelli della Casa, evolvendola con superfici tagliate da venature nette e spigolose che donano alla Sport Utility un ...

Acura RDX - Il prototipo della Suv debutta a Detroit : In occasione del Salone di Detroit la Acura ha presentato in anteprima mondiale la RDX Prototype, una concept che prefigura la futura Suv del marchio nipponico. Quasi tutti i dettagli di questo prototipo, infatti, sono già pronti per la produzione e solo poche componenti, come i sottili specchietti retrovisori esterni, potrebbero subire delle variazioni una volta che il modello sarà pronto per debuttare nelle concessionarie del Nord ...

Le stanze segrete dello stand Samsung al CES 2018 celavano il primo prototipo di smartphone pieghevole : Prodotti innovativi e all'avanguardia, ma forse di scarso interesse per gli accaniti fan del mondo smartphone , che attendono invece con trepidante attesa il Mobile World Congress di fine febbraio. ...