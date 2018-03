Un nuovo gioco di X-Files è attualmente in sviluppo

Detective Pikachu : ecco il nuovo spot commerciale del gioco : Nintendo America si sta preparando per il lancio del nuovo titolo a tema Pokemon, stiamo parlando di Detective Pikachu naturalmente.Come riporta Mynintendonews, il gioco è in arrivo per Nintendo 3DS e si mostra in un nuovo spot commerciale rivelato oggi dalla compagnia. Lo spot è intitolato Solve the Mystery in Ryme City, e possiamo vederlo qui di seguito:Detective Pikachu verrà lanciato il 23 marzo in Nord America, Europa, Australia e Nuova ...

Shadow of the Tomb Raider - il nuovo videogioco con Lara Croft : Dopo l’uscita nelle sale del reboot cinematografico con Alicia Vikander, Square Enix ha annunciato l’arrivo di Shadow of the Tomb Raider, terzo e ultimo capitolo della nuova saga dedicata alle origini di Lara Croft. Una trilogia cominciata nel 2013 con l’uscita di Tomb Raider, il videogioco dal quale prende spunto proprio il film nei cinema di tutta Italia, seguìto poi due nel 2015 da Rise of the Tomb Raider che ha ricevuto ...

Il nuovo gioco Bethesda in produzione - cosa aspettarsi dopo Skyrim e Fallout 4 : Tra poco vedremo il nuovo grande gioco di Bethesda, la casa di sviluppo famosa per titoli come Fallout 4 e Skyrim tra gli altri. I più attenti hanno sentito questa indiscrezione già negli scorsi mesi: Peter Hines infatti aveva annunciato l'uscita due nuovi giochi di cui però non stati svelati nemmeno i titoli, ma ora arriva una conferma dallo stesso capo di Bethesda Game Studios. In una recente intervista con Ted Price di Insomniac, Howard ha ...

Sea of Thieves : il nuovo trailer mostra "tutto quello che dobbiamo sapere" sul gioco : Mancano ormai pochi giorni all'arrivo di Sea of Thieves su PC e console Xbox One e, in vista del lancio del gioco che ha ricevuto già la sua ultima beta, ecco che Rare condivide un nuovo trailer. Come riporta Dualshockers, il video è piuttosto ampio e mostra "tutto ciò che devi sapere" sul titolo. Forse non è esattamente tutto, ma sembra che ci sia molto da vedere nel filmato.Infatti, possiamo vedere l'incantevole grafica di Sea of ...

Shadow of the Tomb Raider : trapela in rete il trailer del nuovo gioco di Lara Croft : Shadow of the Tomb Raider sarà annunciato in via ufficiale il 15 marzo ma su Facebook trapela di già il trailer del gioco, riporta Gematsu.L'attesa nuova avventura della nostra eroina Lara Croft uscirà su Playstation 4, PC e Xbox One, come sappiamo già. Il gioco uscirà il 14 settembre 2018 e avrà sia dei pre-order bonus che delle edizioni limitate, che saranno svelate nella giornata del 27 aprile. Square Enix il 7 dicembre 2017 ha definito il ...

Titolo e data di uscita del nuovo Tomb Raider spuntano grazie al sito ufficiale del gioco : Sappiamo da tempo che un nuovo Tomb Raider è all'orizzonte poiché il suo sviluppo è stato confermato alla fine del 2017. Ma oggi, apprendiamo quelli che sembrano essere i primi dettagli del prossimo viaggio di Lara Croft grazie al sito web del gioco.Come riportato da Dualshockers, oggi il sito web ufficiale di Tomb Raider è stato aggiornato per preparare una sorta di annuncio che si terrà domani mattina. Dopo aver visitato il sito, l'unica cosa ...

The American Dream : ecco un nuovo trailer per il videogioco che critica la società americana : The American Dream è uno dei giochi per la realtà virtuale più interessanti di questo mese per PlayStation VR e Oculus Rift, riferisce VRfocus.Il gioco è atteso per il 14 marzo mentre oggi possiamo vedere un nuovo trailer nuovo di zecca, in cui vengono mostrati alcuni spezzoni di puro gameplay.Come potevamo aspettarci si tratta di un gioco satirico, che critica lo smodato amore per le armi tutto Americano. Vedremo dunque le pistole essere ...

Frostpunk : il nuovo gioco degli sviluppatori di This War of Mine ha una data di uscita : Dopo aver dato uno sguardo al recente diario degli sviluppatori di Frostpunk, è arrivato il momento di scoprire quando il citybuilder sarà disponibile per PC.Come riporta Dualshockers, 11 bit Studios ha annunciato che il titolo verrà lanciato il 24 aprile 2018 per PC e ha svelato anche l'arrivo di una versione retail.Questa versione fisica si chiama "Victorian Edition" e includerà anche l'artbook "New London - The Art of Frostpunk".Read ...

Mordhau : ecco un nuovo gameplay del gioco medievale in prima persona : Il team che sta dietro a Mordhau ha pubblicato un nuovo video gameplay, riporta DSOgaming.Nel filmato possiamo avere ben sette minuti di gioco nei quali vediamo all'opera il gioco da mischia medievale in prima persona, nel quale impersonificheremo un combattente alle prese con mischie e duelli all'arma bianca in multiplayer. Saranno supportati fino ad un massimo di 64 giocatori con tanto di cavalli, macchine d'assedio e castelli da assaltare.Il ...

Far Cry 5 : un nuovo trailer mostra l'efficacia degli orsi nel gioco : Far Cry 5 ci permetterà, in linea con i passati capitoli della serie, di utilizzare gli animali alla stregua di vere e proprie armi.Come riporta Dualshockers, nel nuovo trailer possiamo vedere quanto possa essere efficace l'intervento di un orso nel mezzo dell'azione, tanto da permetterci di risparmiare munizioni per crivellare qualcun'altro. Lo spirito di questo capitolo della saga sembra proprio essere il gettare il caos sui nostri nemici ...

Nuovi gameplay per il nuovo gioco de "L'Attacco dei Giganti" : Koei Tecmo Europe ha pubblicato una serie di Nuovi trailer per l'imminente colossal action game A.O.T. 2, basato sul successo mondiale del fenomenale anime, 'Attack on Titan'. Previsto per il 20 marzo 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione digitale per PC Windows su Steam, i giocatori si lanceranno nella densa azione sul campo di battaglia della serie conosciuta per il suo Custom Scout, che offre una nuova prospettiva ...

Xbox One : il nuovo aggiornamento consente il gioco remoto tramite PC : La feature è stata integrata mediante Mixer , il servizio di streaming di Xbox. Tra le altre novità dell'aggiornamento troviamo la possibilità di output video a 1440p su Xbox One S e Xbox One X, ...

Nuovo trailer Detroit Become Human - il nuovo gioco di David Cage in uscita a maggio : Seguendo l'annuncio roboante di ieri, relativo alla data di uscita ufficiale di Detroit Become Human, attesa esclusiva PlayStation 4 targata Quantic Dream e creata da David Cage, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo e interessante trailer dedicato al gioco. Il trailer non è ancora stato pubblicato sul canale You Tube ufficiale di PlayStation, ma compare soltanto sul PlayStation Store europeo accessibile dalla vostra PS4: ...

Harry Potter - il nuovo teaser del gioco Hogwarts Mystery : Manca poco all’arrivo della magica lettera che tutti i fan di Harry Potter aspettano da una vita: il gioco interattivo Hogwarts Mystery, infatti, debutterà la prossima primavera sull’onda del successo di un’altra declinazione videoludica come Pokémon Go. Come si vede nel teaser diffuso in queste ore, disponibile qui sopra, il meccanismo per la app derivata dall’universo di JK Rowling è però leggermente diverso: niente ...