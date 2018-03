Un noto conduttore televisivo ci ha lasciato | ecco chi

Blastingnews

(Di lunedì 26 marzo 2018) Un nuovo appuntamento dedicato ad uno dei principali volti maschili della Rai: stiamo parlando dele doppiatore italiano Fabrizio Frizzi, che purtroppo è deceduto. Nei paragrafi successivi vi racconteremo chi ha annunciato la morte del protagonista della televisione italiana. Fabrizio Frizzi morto per emorragia cerebrale Come tutti sapete, il 23 ottobre 2017 il presentatore Fabrizio Frizzi era stato colpito da un’ischemia, durante la registrazione di una puntata del programma “L’Eredità” e per fortuna, dopo essersi ripreso, era ritornato in televisione, precisamente a dicembre. Purtroppo il famosostava lottando e non ce l’ha fatta, perché un’emorragia cerebrale ha messo fine alla sua vita: si tratta della presenza di un ematoma all’interno del cervello. A dare la notizia della scomparsa dell’ex marito di Rita Dalla Chiesa intorno alle 6 del mattino ...