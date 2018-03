Un giorno alla presentazione di Huawei P20 e P20 Pro il 27 marzo | come seguirla e orario

La cassiera si oppone alla rapina : “Lavoro 13 ore al giorno - non potevo dargliela vinta” : Al market in via Fereggiano, a Genova, è andata in scena una tentata rapina. "Cosa te ne frega, non è tuo, apri quella cassa". Le ha detto il rapinatore. Ma, lei, Antonella Lodi, 62 anni, risponde al bandito: "Non ci penso neppure".Continua a leggere

Emma Muscat al serale di Amici 17?/ Dalle lacrime alla felpa verde : oggi potrebbe essere il giorno giusto : Dopo alcune settimane passate seduta in panchina, Emma Muscat è tornata ad essere protagonista di Amici 17 conquistando la fiducia di Carlo di Francesco, approderà al serale oggi?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:04:00 GMT)

Pistola alla testa rifiuta di aprire la cassa : "Lavoro 13 ore al giorno non potevo dargliela vinta" : Una coraggiosa cassiera ha costretto alal fuga i rapinatori con il suo rifiuto di fronte all'arma davanti agli occhi

Di Maio-Salvini alla conta - si profila ticket Bongiorno-Fraccaro : Roma, 24 mar. , askanews, Giornata , probabilmnte già mattinata, decisiva per i nuovi presidenti delle Camere. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo un ultimo tentativo notturno in extremis andato a ...

Allarme Confcommercio : ripresa in frenata. Mezzogiorno sempre più distante dal resto del Paese : SEGNALI DI RAFFREDDAMENTO PER L'ECONOMIA ITALIANA Stanno emergendo i primi segnali di rallentamento dell'economia italiana . A lanciare l'Allarme è l'ufficio studi Confcommercio che rivede al ribasso ...

M5s - primo giorno alla Camera anche per Cecconi : 'La rinuncia al seggio? Scritta sulla carta igienica' : Il deputato M5s Andrea Cecconi, rieletto a Pesaro, sconfiggendo il ministro Minniti, aveva firmato la rinuncia al seggio allo scoppio del caso Rimborsopoli, "ma era carta da c... Avevo chiamato un'...

Roma - primo giorno alla Camera : Laura Ravetto entra con la figlia in passeggino - Foto Paolo Rizzo/Ag.Toiati - : Anche un bebè alla seduta di apertura della diciottesima legislatura della Camera: Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, è infatti giunta a Montecitorio con la bimba di poche settimane, ancora ...

Primo giorno di quotazione alla Borsa svizzera per Medartis : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Parti record alla Malzoni : nati 11 bambini in un solo giorno : Un record invidiabile per la Clinica Malzoni: in un solo giorno lo staff del reparto di ginecologia ha fatto partorire ben 11 mamme. Sono nati sette bambini e quattro bambine. Tre i cesarei e otto i ...

Morte Davide Astori - la decisione di Francesca Fioretti. A meno di 3 settimane dalla tragica morte del calciatore della Fiorentina - ecco cosa si è saputo sulla sua compagna che - dal giorno del dramma - si è chiusa nel silenzio più totale : Era la notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo e Davide Astori, calciatore capitano della Fiorentina moriva nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la squadra che di lì a poco avrebbe sfidato l’Udinese. Ma Davide Astori non si è svegliato più. Se ne è andato a 31 anni per un arresto cardio-circolatorio. Il suo cuore ha iniziato a battere sempre più piano fin quando si è fermato definitivamente. Poi il corpo del calciatore è stato ...

Sensirion - primo giorno di quotazione alla Borsa svizzera : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Terzigno - le lettere del marito suicida alla figlia : “Un giorno capirai” : Terzigno, le lettere del marito suicida alla figlia: “Un giorno capirai” “Purtroppo – scrive – siamo arrivati a questo punto senza sapere neanche come”. Continua a leggere

Terzigno - il marito killer alla figlia scrive : 'Ho subito un torto - un giorno capirai' : In 20 lettere lasciate da Pasquale Vitiello prima di uccidere la moglie Imma Villani a Terzigno , nel Napoletano, e poi suicidarsi ci sono frasi di dolore e, a tratti, anche di rabbia. "La separazione ...