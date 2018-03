Un divertente “incidente” sul palco per Harry Styles a Oberhausen | il microfono cade in

optimaitalia

(Di lunedì 26 marzo 2018) Un altro incidente suldi, che va ad aggiungersi alla lunga lista di teatrini divertenti del Live On Tour 2018!Bisogna ammetterlo: la nuova tournée internazionale dici sta regalando, oltre che bellissime foto, video ed esibizioni, anche tantissime risate!All'incidente con la bottiglietta d'acqua finita addosso ad una fan tra le prime file e l'invito a non lasciare l'arena prima della vera fine del concerto sino agli auguri di buon compleanno intonati con 22 di Taylor Swift (ex fiamma di), si aggiunge ora un nuovo sipariettoche si è verificato durante il concerto di.Verso la fine del concerto, durante l'esibizione in Sign Of The Times, primo singolo estratto dall'album di debutto come solista,si è lasciato prendere un po' troppo dall'entusiasmo con cui i fan cantavano il celebre ...