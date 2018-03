Ultime Notizie Roma del 26-03-2018 ore 07 | 00

RIFORMA PENSIONI/ Assegni di reversibilità e sociali - i costi per lo Stato (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 26 marzo. Assegni di reversibilità e sociali, i costi per lo Stato. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : il Presidente del Consiglio sarà di centrodestra (26 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il Presidente del Consiglio sarà di centro-destra. Arrestato in Germania Puigdemont. Allarme terrorismo nella capitale. Trionfo Ferrari. (26 marzo 2018).(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 02:30:00 GMT)

Russia - incendio in centro commerciale Siberia/ Ultime Notizie video - morti e feriti : dispersi molti bambini : Russia, incendio in centro commerciale Siberia. Ultime notizie video: almeno 37 morti, 69 dispersi, tra questi molti bambini. Numeri al momento incerti, intanto è stata aperta un'inchiesta(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 23:57:00 GMT)

Croazia - Bruno Boban come Morosini : morto in campo/ Ultime Notizie video : Mandzukic - “riposa in pace” : Tragedia in Croazia: Bruno Boban, calciatore del Marsonia in terza divisione, è morto in seguito ad un collasso avvenuto sul terreno di gioco durante una partita del suo Marsonia(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 22:36:00 GMT)

CATALOGNA - PUIGDEMONT ARRESTATO IN GERMANIA/ Scontri su Rambla - Ultime Notizie : chiederà asilo alla Merkel? : CATALOGNA, PUIGDEMONT ARRESTATO in GERMANIA. ultime notizie: manifestanti sulla Rambla, Scontri con la polizia. Tempi brevi per l'estradizione in Spagna? Esplode la protesta a Barcellona(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 20:20:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Usa : mezzo milione in piazza contro le armi (25 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: manifestaione Usa anti-armi, in mezzo milione in piazza a Washington e tutta America contro la legge sulle armi personali (25 marzo 2018).(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 20:05:00 GMT)

Turchia - italiano scomparso a Istanbul/ Ultime Notizie - Alessandro Fiori : nessuna notizia da due settimane : Turchia, italiano scomparso a Istanbul: Alessandro Fiori, 33enne della provincia di Cremona, nessuna notizia da due settimane. L'appello del padre alla tv turca e l'avvio delle indagini.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 19:27:00 GMT)

Bergamo - abusa della nipotina per anni/ Ultime Notizie : 43enne arrestato - offriva soldi in cambio del silenzio : Bergamo, abusa della nipotina per anni: zio 43nne, sposato e padre di due bambini piccoli è stato arrestato. Avrebbe violentato la bambina, oggi 15enne, dal 2012 al 2016.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 18:40:00 GMT)

ROMA - FALSO ALLARME BOMBA ALLA RINASCENTE/ Ultime Notizie - 2 negozi evacuati : choc dei clienti in strada : RINASCENTE ROMA, FALSO ALLARME BOMBA. Le Ultime notizie, telefonata anonima: “Alle 15 ALLAhu Akbar”. evacuati dipendenti e clienti dai negozi. Intervenuti gli artificieri(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 18:25:00 GMT)

Lecco - morto sub durante immersione nel Lago di Como/ Ultime Notizie - 60enne colto da malore? : Lecco, morto sub durante immersione nel Lago di Como: la vittima aveva 60 anni ed era insieme ad un amico, ignote le cause del presunto malore che lo ha colto.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 16:46:00 GMT)

