Ucciso a Bari con kalashnikov | 2 condanne

Libia : drone Usa ha Ucciso due membri di al Qaeda a Ubari : E' stato un drone Usa a mettere a segno l'attacco aereo contro un'abitazione di Ubari, nel Sud-Ovest della Libia, dove era in corso una riunione di esponenti di Al Qaeda, uccidendo due persone. E' ...

Pregiudicato Ucciso a Bari - un arresto : ANSA, - Bari, 16 MAR - La squadra mobile di Bari ha arrestato un Pregiudicato di 32 anni, Antonio Ripoli, ritenuto responsabile dell'omicidio di Antonio Scaglioso avvenuto a Bari il 12 marzo scorso ...

Agguato a Bari : Ucciso un pregiudicato : 22.32 Un uomo di 43 anni, ritenuto vicino al clan Piperis del quartiere Enziteto di Bari, è stato ucciso in un Agguato al quartiere Catino. I sicari, fuggiti probabilmente con una moto, hanno centrato l'uomo con diversi colpi di arma da fuoco.Il 43enne è morto prima dell'arrivo dei soccorsi. Poco distante, una donna, forse cognata della vittima, è stata ferita alla testa a colpa di mazza. Non si sa se i due episodi siano collegati. La polizia ...

Bari - 24enne Ucciso su ordine della suocera il giorno dopo le nozze : voleva soldi assicurazione : Secondo i pm l'incidente stradale in cui fu coinvolto Girolamo Perrone nel 2016 e che gli costò la vita dopo sei giorni in ospedale, fu organizzato per...

Bari. Fabiano Andolfi Ucciso in un agguato a Carrassi : Sicari in azione a Bari dove è stato ucciso un uomo pregiudicato di 33 anni. Fabiano Andolfi si trovava agli arresti domiciliari per rapina. Il trentenne è stato ammazzato con colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone.…Continua a leggere →

