UBI Banca smentisce rumors operazioni straordinarie

UBI Banca smentisce il Messaggero su fusione MPS : Nonostante la categorica smentita di UBI è verosimile ipotizzare che lo Stato , primo azionista di MPS con oltre il 68% tramite il Ministero dell'Economia, vedrebbe positivamente un'aggregazione tra ...

UBI Banca - BCE autorizza implementazione Model Change : Teleborsa, - UBI Banca ha ricevuto l'autorizzazione da parte della BCE all'implementazione del Model Change , che adegua al nuovo contesto normativo i Modelli interni della Banca per il rischio di ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : UBI Banca a -2 - 5% - Atlantia a +3% (9 marzo 2018) : Borsa Italiana news. A Piazza Affari oggi occhi puntati su Mediaset e Telecom Italia con le voci di una possibile fusione. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:54:00 GMT)

UBI Banca - Consiglio di Sorveglianza approva bilancio 2017 : Teleborsa, - Il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio del gruppo al 31 dicembre 2017, nei termini approvati dal Consiglio di Gestione in ...

UBI Banca e Confindustria selezionano 21 aziende per ELITE di Borsa Italiana : Tre protagonisti dell'economia del Paese hanno deciso di fare sistema per supportare i processi di innovazione e digitalizzazione delle imprese

GiUBIleo per sofferenze bancarie e debiti fiscali : La banca non ci perderebbe nulla, ma verrebbe a rinsecchirsi tutto il business del mondo che gira intorno al recupero crediti: e sono bei soldoni, viste le decine di miliardi di crediti in sofferenza ...

UBI - completata migrazione Banca Teatina su sistema informativo del gruppo : UBI Banca comunica che " a seguito dell'avvenuta l'iscrizione, in data 22 febbraio 2018, presso i competenti Registri delle Imprese, dell'atto di fusione per incorporazione in UBI di Banca Teatina , ...

UBI Banca con Federfarma Milano per il welfare aziendale : "Con la firma di questo protocollo le farmacie iniziano un percorso innovativo nel mondo del welfare aziendale." spiega *Annarosa Racca *Presidente di Federfarma Lombardia. "è un'opportunità per le ...

UBI Banca - accordo con Federfarma Milano per promuovere il welfare aziendale : Il protocollo aprirà le porte del welfare anche al mondo delle farmacie lombarde che possono essere interessate a sviluppare programmi di qualità per i loro dipendenti", afferma Rossella Leidi , Vice ...