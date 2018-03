Tutto quello che c’è da sapere sulle corse di droni in italia

Mangiare Uova - Tutto quello che bisogna sapere : la differenza tra tuorlo e albume e il numero consigliato per ogni settimana : L’uovo è un alimento molto importante per la nostra nutrizione, spesso sconsigliato per il suo contenuto in colesterolo. È una fonte eccellente di proteine, vitamina K, B12, D e selenio. In particolare il tuorlo è ricco in ferro, fosforo e calcio, ricco in acidi grassi saturi che contrastano il potere aterogeno del colesterolo. In una dieta sana ed equilibrata, l’uovo rientra tra gli alimenti di alta qualità in quanto ricco in ...

Tutto quello che faremo con la blockchain : Nell'immaginario collettivo è una tecnologia oscura, legata al mondo delle criptovalute e delle speculazioni selvagge. In realtà la blockchain ha molte altre applicazioni, dalla condivisione sicura dei dati sanitari alla gestione delle elezioni politiche in modo ...

Tutto quello che faremo con la blockchain : (Foto: Getty Images) Dici blockchain, leggi bitcoin. Niente di più sbagliato. O meglio: niente di più incompleto. Sebbene i termini blockchain e criptovaluta siano infatti indiscutibilmente legati tra loro, si tratta di entità concettualmente molto diverse tra loro: il bitcoin (così come altre criptovalute, per l’appunto) è un mezzo di scambio basato sul protocollo della blockchain, un po’ come – semplificando – un sito internet è ...

Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ : Dopo la presentazione al Mobile World Congress di Barcellona, arrivano in Italia le prime spedizioni di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. I nuovi dispositivi della casa coreana promettono di calcare le orme dei loro predecessori, il Galaxy S8, S8 Plus e Note 8, continuando a distinguersi come primi della classe nel mercato degli smartphone. Squadra che vince, non si cambia I nuovi modelli mantengono il design delle versioni precedenti, ...

Buon 9° compleanno FUT! Tutto quello che devi sapere sul FUT Birthday! Ecco la squadra dell’anniversario! : Ea Sports celebra quest’anno il 9° compleanno di FUT! Il 19 marzo del 2009 Electronic Arts introduceva infatti per la prima volta nell’edizione Fifa 08 la modalità denominata Fifa Ultimate Team, che in pochi anni si sarebbe poi rivelata essere quella di maggior successo (nonché quella più profittevole) nella storia dei giochi sviluppati dalla software house […] L'articolo Buon 9° compleanno FUT! Tutto ...

Red Dead Redemption 2 - trailer - data di uscita - mappa - personaggi e Tutto quello che sappiamo : Red Dead Redemption 2, l'attesissimo prequel del precedente titolo di Rockstar ambientato nel Far West a cavallo tra XIX e XX secolo si appresta ad arrivare su Xbox One e PS4.Il gioco, come da tradizione Rockstar, promette già molto bene e i trailer pubblicati dallo sviluppatore negli ultimi mesi hanno saputo scatenare l'hype dei fan. In questo articolo abbiamo raccolto e continueremo a raccogliere tutto ciò che sappiamo sul gioco, in modo da ...

Voglia di anni '90 - dai jeans al marsupio : Tutto quello che possiamo rispolverare dalla soffitta : Affusolato, femminile e spregiudicato, per donne dinamiche e sicure del loro posto nel mondo. I vestiti si accorciano, come nei primi anni '90 e svelano le gambe, come ha riproposto Saint Laurent. ...

Vegas Jones : «In Bellaria c’è Tutto quello che sono ora». Ecco la nostra video intervista : Se hai tenuto d’occhio le nostre Instagram Stories, ti sarai accorto che qualche giorno fa noi di MTV abbiamo avuto il piacere di incontrare Vegas Jones per fare quattro chiacchiere sul nuovo album “Bellaria”. Uscito venerdì 23 marzo, il disco rappresenta al meglio la vita di Vegas in questo momento. Nella video intervista che trovi qui di seguito, Vegas ci ha raccontato tantissime cose: dai suoi spunti di ispirazione ai ...

Tutto quello che dovreste sapere su Charles Leclerc : La carriera di un pilota di Formula 1, nel suo percorso di avvicinamento alla massima categoria, è determinata spesso da singoli momenti, fugaci opportunità da sfruttare per non rimanere schiacciati ...

Come si eleggono i presidenti della Camera e del Senato? Tutto quello che c'è da sapere su voti - quorum e procedure : Venerdì le due Assemblee saranno chiamate (rispettivamente alle 11 a Montecitorio e alle 10:30 a Palazzo Madama) ad adempiere al loro primo atto della legislatura: l'elezione dei successori di Laura Boldrini e Pietro Grasso.Ecco, in dettaglio, le procedure per eleggere chi siede negli scranni più alti di Montecitorio e Palazzo Madama. Le sedute saranno presiedute da Roberto Giachetti (Pd) e dal senatore a vita Giorgio Napolitano: ...