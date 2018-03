Turismo Basilicata | trend in crescita | quasi +10% di arrivi

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) “Ladelturistico in, confermata dai dati positivi relativi aglied alle presenze, è il frutto di un lavoro sinergico messo in campo da Apt, Regione, Comuni, Fondazione Matera 2019, Rai e mondo associativo. Un impegno corale che consegna alla nostra terra una nuova centralità internazionale e che dovrà tradursi, sempre di più, in economia reale per lo sviluppo dell’intera comunità lucana“: lo ha affermato il Presidente della RegioneMarcello Pittella, concludendo questa mattina nella sala Inguscio di via Anzio l’incontro organizzato dall’Agenzia di Promozione Territoriale (APT) per presentare il report delle attività svolte nel 2017, i dati sule le azioni previste per il 2018. Nel 2017 – è emerso – sono stati complessivamente 786.775 glituristici in, con un aumento del 9,7% ...