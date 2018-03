Turismo | a Pasqua Italia seconda al mondo per numero viaggiatori

Viaggi & Turismo - Pasqua : paura terrorismo per un italiano su 4 : La paura del terrorismo internazionale condiziona la scelta delle destinazioni nelle festività di Pasqua di quasi un italiano su quattro (23%). È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’innalzamento delle misure di sicurezza sugli obiettivi sensibili. Le festività – sottolinea la Coldiretti – sono un momento particolarmente delicato con milioni di italiani e turisti stranieri in Viaggio verso la Capitale e ...

Pasqua : Veneto seconda regione per prenotazioni di ristoranti in agriTurismo : Venezia, 25 mar. (AdnKronos) – ‘Pasqua con chi vuoi” recita un noto detto sulle abitudini degli italiani durante le festività e, secondo l’ultima analisi di agriturismo.it sulla sua sezione ristoranti (https://www.agriturismo.it/it/ristoranti/), sempre più persone scelgono di consumare il pranzo Pasquale in un locale immerso nella natura e all’insegna del cibo genuino, soprattutto nelle regioni del Nord. Tra ...

Pasqua : Veneto seconda regione per prenotazioni di ristoranti in agriTurismo (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Al Sud la tradizione del pranzo ai fornelli e in famiglia è ancora forte, nonostante si inizino a intravedere i primi segni di interesse nel trascorrere i pranzi di Pasqua fuoriporta. La quinta regione più attiva con le richieste di ristoranti per le prossime feste è infa

Pasqua : Veneto seconda regione per prenotazioni di ristoranti in agriTurismo : Venezia, 25 mar. (AdnKronos) - “Pasqua con chi vuoi” recita un noto detto sulle abitudini degli italiani durante le festività e, secondo l’ultima analisi di agriturismo.it sulla sua sezione ristoranti (https://www.agriturismo.it/it/ristoranti/), sempre più persone scelgono di consumare il pranzo pas

Terremoto : Coldiretti - scuote ripresa Turismo a Pasqua : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Le nuove scosse colpiscono alla vigilia della festività di Pasqua le zone del Terremoto dove molte aziende agrituristiche hanno riaperto, nonostante le difficoltà, con una stima di aumento del 10% delle presenze turistiche rispetto allo scorso anno. E’ quanto stima la Coldiretti in riferimento alla scossa di magnitudo 3.0 che e’ stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e ...

Terremoto : Coldiretti - scuote ripresa Turismo a Pasqua : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Le nuove scosse colpiscono alla vigilia della festività di Pasqua le zone del Terremoto dove molte aziende agrituristiche hanno riaperto, nonostante le difficoltà, con una stima di aumento del 10% delle presenze turistiche rispetto allo scorso anno. E’ quanto stima la Coldiretti in riferimento alla scossa di magnitudo 3.0 che e’ stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e ...

Turismo Roma - a Pasqua +4 - 44% gli arrivi complessivi : Turismo a Roma. A Pasqua aumentano le prenotazioni nella Capitale: +4,44% gli arrivi complessivi. Meloni: “Turismo religioso e attrattive artistiche mix unico per chi visita... L'articolo Turismo Roma, a Pasqua +4,44% gli arrivi complessivi proviene da Roma Daily News.

Turismo - a Pasqua aumentano le prenotazioni nella Capitale : +4 - 44% gli arrivi complessivi : Sarà una Pasqua con il segno più per gli alberghi e le strutture ricettive romani. Gli arrivi complessivi previsti (circa 353.000 unità) registrano un incremento di +4,44% e le presenze (circa 921.000 unità) registrano una stima di crescita di +4,60% rispetto alla Pasqua 2017. Sono i primi dati disponili relativi alle previsioni delle prenotazioni per […]

Pasqua fuoriporta : in Lombardia - Veneto e Piemonte oltre il 60% delle prenotazioni di ristoranti in agriTurismo : “Pasqua con chi vuoi” recita un noto detto sulle abitudini degli italiani durante le festività e, secondo l’ultima analisi di “agriturismo” sulla sua sezione ristoranti , sempre più persone scelgono di consumare il pranzo Pasquale in un locale immerso nella natura e all’insegna del cibo genuino, soprattutto nelle regioni del Nord. Tra Lombardia, Veneto e Piemonte si concentra infatti più del 63% delle prenotazioni di pranzi per i ...

Liguria - a Pasqua sfida decisiva per il Turismo : primo test per la tassa di soggiorno : Volano le prenotazioni dall’estero. Via ai treni del mare. Il rebus della nuova imposta e del suo uso

Liguria - la sfida decisiva per il Turismo è la Pasqua con il primo test per la tassa di soggiorno : Volano le prenotazioni dall’estero. Via ai treni del mare. Il rebus della nuova imposta e del suo uso

Turismo - Parma : Pasqua 2018 tra arte e gusto nella Capitale della Cultura 2020 : È un concentrato di tesori d’arte, eleganti palazzi antichi, personaggi storici importanti, musicisti come Giuseppe Verdi, musei, teatri di prestigio e sapori simbolo dell’Italia nel mondo. Per questo e per tante altre preziose unicità, Parma è stata scelta come Capitale della Cultura 2020. Una città d’arte capace sempre di stupire e che trova raccolte nel suo centro storico le principali attrazioni, da scoprire passo dopo passo, durante le ...

Viaggi & Turismo : Pasqua alla Fattoria del Colle per rigenerare corpo e mente : Un ponte lungo di Pasqua per rigenerare corpo e mente nel cuore della Valdorcia, a Trequanda, un borgo antico in cui il tempo sembra essersi fermato. Siamo alla Fattoria del Colle di Donatella Cinelli Colombini e l’occasione per vivere quattro giorni all’insegna del total relax arriva con una proposta destinata a conquistare il cuore dei winelovers e non solo. Visite guidate al corpo della cinquecentesca villa che fu rifugio dell’amore segreto ...