Turchia | è giallo sulla scomparsa di Alessandro Fiore Trovati documenti e cellulare

Volley - CEV Cup 2018 – Verona sfiora la rimonta in Turchia ma passa lo Ziraat Ankara : addio Finale per i gialloblù : Verona ha sfiorato il colpaccio in Turchia ma purtroppo non è riuscita a qualificarsi alla Finale della CEV Cup 2018 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. Gli scaligeri, dopo la sconfitta per 3-1 patita in casa, sono riusciti a battere lo Ziraat Bankasi Ankara per 3-2 (25-20; 25-20; 20-25; 24-26; 15-11) ma il risultato non è sufficiente per proseguire la propria avventura europea. I ragazzi di coach Grbic si ...