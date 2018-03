Tumori | come spiegargli ai figli? Torna il progetto ‘comunicare’

Il 35% dei Tumori dovuto a un’alimentazione errata : ecco come “giocare d’anticipo” e prevenire il cancro seguendo semplici regole : Prenderà il via domani e proseguirà fino a domenica 25 marzo la XVII edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, la campagna che ogni anno la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i tumori organizza per diffondere la cultura della prevenzione e sottolineare l’importanza che riveste l’adozione di un corretto stile di vita per combattere i tumori. Con il patrocinio del Ministero della Salute, di quello delle ...

Tumori : ecco come i virus disattivano il sistema immunitario - causando il cancro : Non è una novità che i virus provochino Tumori. Per esempio, il papillomavirus umano (HPV) provoca quasi la totalità degli oltre 500.000 casi all’anno in tutto il mondo di cancro alla cervice. Guidando la proliferazione delle cellule infette, i virus accelerano la produzione di ulteriori virus, ma un’eccessiva proliferazione cellulare è anche il segno caratteristico del cancro. Ora, uno studio dell’University of Colorado Cancer Center esplora ...

Leucemia - bimbo curato con la terapia genica : grande speranza per i Tumori del sangue Come funziona : Il piccolo affetto da Leucemia linfoblastica acuta è stato curato con cellule riprogrammate contro il tumore al Bambin Gesù di Roma

Paleontologia : infezioni e Tumori - i dinosauri si ammalavano come noi umani : Le ossa di un griposauro (che significa “lucertola dal naso aquilino”) vissuto 76 milioni di anni fa in Nord America, conservato al Museo di Storia Naturale, sono state sottoposte ad un check up completo, cosa che ha rivelato segni di fratture, infezioni e tumori. L’esemplare, lungo 8 metri, del peso di 4 tonnellate, si è procurato questi acciacchi probabilmente combattendo per la supremazia nel branco. Lo studio, condotto con ...

Tumori - esperto : ecco come l’alimentazione ci protegge e potenzia le cure : In occasione del lancio delle ‘Arance della Salute‘ dell’Airc, che sabato 27 gennaio torneranno in 2.500 piazze d’Italia, Antonio Moschetta, classe 1973, ordinario di Medicina interna e presidente del corso di laurea in Medicina dell’università Aldo Moro di Bari, lancia un messaggio legato all’importanza fondamentale dell’alimentazione: “La nutrizione e lo stato di Salute che da essa deriva, ...