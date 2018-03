Trovato un cadavere nel Passirio

Frosinone - riTrovato cadavere del pastore ucciso a ottobre : fatto a pezzi - chiuso in due sacchi e gettato in una grotta : Rancori maturati nel tempo dovuti a continui dissidi causati dalla contesa di una zona usata da entrambi per il pascolo. Per questo secondo la procura è stato ucciso Armando Capirchio, il pastore di 58 anni scomparso il 23 ottobre scorso nel Frusinate. Il suo cadavere è stato trovato venerdì: fatto a pezzi, nascosto in due sacchi di plastica e gettato in una grotta in una zona impervia vicino Lenola, in provincia di Latina, proprio al confine ...

Omicidio Terzigno - il marito di Imma si è ucciso : riTrovato il cadavere - Ultime Notizie Flash : Omicidio Terzigno, il marito di Imma si è ucciso: ritrovato il cadavere. Pasquale Vitiello si è tolto la vita: ritrovato morto in un casolare

Femminicidio Terzigno - Trovato il cadavere del marito : si è suicidato : Femminicidio Terzigno, trovato il cadavere del marito: si è suicidato Il corpo del 36enne è stato rinvenuto a poca distanza dall’istituto scolastico della figlia, dove ieri si è consumato l’omicidio della moglie. Il coniuge avrebbe lasciato una lettera sulle sue intenzioni, poi si erano perse le sue tracce fino al ...

Orrore a Venezia - Trovato cadavere mummificato in casa : l’uomo sarebbe morto 7 anni fa : I carabinieri di Venezia, dopo essere stati allertati da un vicino di casa, hanno scoperto in un appartamento in Sestiere Dorsoduro il cadavere mummificato di uomo. Il decesso risalirebbe a 7 anni fa. Il suo nome era stato cancellato dall'Anagrafe del Comune in quanto irreperibile.Continua a leggere

Giovane mamma uccisa a coltellate - il cadavere riTrovato in un pozzo : Accoltellata e gettata in un pozzo. Il cadavere di una ragazza di vent’anni è stato trovato all’interno di un pozzo artestiano nelle campagne di Canicattini Bagni, nel Siracusano. La Giovane...

Siracusa - 20enne uccisa a coltellate : il cadavere riTrovato in un pozzo : Una ragazza di 20 anni, mamma di una bimba di 8 mesi, è stata uccisa a coltellate a Canicattini Bagni, comune nel Siracusano. Il suo corpo è stato trovato all’interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, dopo che il padre ne aveva denunciato la scomparsa sabato sera: l’uomo, non riuscendo a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno, aveva subito allertato i carabinieri. Proprio il compagno sarebbe il ...