Trovati con 54 scatole di coltelli | denunciati due stranieri

Trovati in auto con marijuana - ai domiciliari due giovani nel reggino : Reggio Calabria - Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, per questo motivo i carabinieri del nucleo radiomobile di Villa San Giovanni, durante un servizio di controllo del territorio, ...

Trovati con tre chili di marijuana - arrestati due fratelli : Due persone, i fratelli Roberto e Marcello Lenti, di 59 e 56 anni, sono state arrestate dalla Polizia a Paola con l'accusa di detenzione illegale a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli ...

UR : si perdono al confine del Ticino - riTrovati solo a mezzanotte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Treviso - coniugi Trovati morti nel giardino di casa : Uccisi con ferocia a colpi di spranga e coltello, forse un pugnale, e lasciati agonizzanti nel giardino retrostante l'abitazione. E' successo a Cison di Valmarino, provincia di Treviso, in una zona di ...

Ladri arrestati dopo un furto : Trovati con una nuova "chiave bulgara" : Due Ladri sono stati arrestati dalla polizia subito dopo aver fatto razzia in un appartmento di corso Solferino, a Genova. Sotto il sedile dell'auto usata per la fuga, gli agenti hanno trovato i monili d'oro frutto...

Avola - Trovati con 400 chili di limoni rubati : arresto e denuncia : Nell'ambito dei controlli, gli Agenti del commissariato di Avola, hanno arrestato una persona e ne hanno denunciata una terza. Nello specifico, a seguito di intervento in contrada Margio, dove era ...

Uomini e Donne - con dirette Facebook Trovati 116 posti di lavoro : Da settembre 2017 le puntate di Uomini e Donne iniziano in modo diverso, con una frase ormai di rito: 'Apriamo la diretta Facebook... Tina saluta'. Così Maria De Filippi apre le danze di ogni nuova ...

Francia - omicida Maelys confessa : riTrovati resti bimba scomparsa | : Nordahl Lelandais, arrestato lo scorso 4 settembre, ha detto di aver ucciso involontariamente la bambina di nove anni sparita lo scorso 27 agosto durante una festa di matrimonio a Pont-de-Beauvoisin. ...

Trovati resti bimba scomparsa in Francia - 34enne confessa l'omicidio - : Nordahl Lelandais, arrestato lo scorso 4 settembre, ha detto di aver ucciso involontariamente Maelys De Araujo, la bambina di nove anni sparita lo scorso 27 agosto durante una festa di matrimonio a ...

Svolta nel caso di Maëlys - riTrovati i resti della bambina Il sospettato cede e confessa : Nordahl Lelandais, l’uomo sospettato di avere ucciso la bambina di nove anni, si è sempre detto estraneo alla vicenda. Oggi ha chiesto lui stesso di parlare con i giudici

Caso restituzioni - M5s : “Dai primi controlli Trovati 5 eletti con irregolarità”. Tra loro pure Cozzolino e Della Valle : Mentre continua la corsa contro il tempo dello staff e dei vertici M5s per trovare chi ha mentito sui rimborsi al fondo per il Microcredito, spuntano i primi nomi. E’ il gruppo comunicazione del Movimento 5 stelle a rivelarlo con una nota pubblicata su Facebook: “Stiamo procedendo con i controlli”, si legge, “per mettere fuori dalla porta quelli che non hanno donato tutto quello che avrebbero dovuto. Ad ora sono emerse ...

Cosenza - strage in famiglia : Trovati morti coniugi e due figli : Roma, 12 feb. , askanews, strage familiare a Rende, nel cosentino: in una villetta sono stati trovati morti, uccisi a colpi di pistola, una coppia e i due figli. Mentre si attende l'esito del primo ...

Ancona - scuola. Non solo pesce all'ammoniaca - Trovati anche insetti nella pasta : Ancona, 11 febbraio 2018 - insetti nella pasta, frutta macerata e petto di pollo con gelatina maleodorante sopra. La presidente del consiglio di istituto, Manola Giorgini non si fa bastare le ...

Un rito voodoo con le viscere di Pamela? I resti Trovati dalla polizia Video : Dettagli agghiaccianti starebbero emergendo dalle indagini sull'assassinio di #Pamela Mastropietro, la diciottenne romana, il cui corpo è stato trovato smembrato e riposto in due trolley [Video] rinvenuti ai bordi di una strada nei pressi della zona industriale del comune di Pollenza, in provincia di #Macerata. La giovane era scomparsa lunedì scorso, dopo essersi allontanata da un centro di recupero per tossicodipendenti. I suoi poveri resti ...