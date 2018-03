Tre novità per Huawei Mate 10 Pro con l’aggiornamento B137 | si evolve Oreo

METEO sino 31 Marzo : fine INVERNO - ma con MALTEMPO. Verso PASQUA novità esTreme : Servizio METEO SEI UN LEVABOLLI? Vuoi sapere dove è grandinato? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com METEO DAL 25 AL 31 Marzo 2018, ANALISI E PREVISIONE Si è ormai conclusa la fase METEO eccezionalmente rigida invernale, dopo le forti, anzi, anche fortissime nevicate avute ...

Turismo : Trenitalia - a Borsa Mediterranea novità commerciali : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – A Napoli in treno per partecipare alla 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, la manifestazione ospitata dal 23 al 25 marzo alla Mostra d’Oltremare, dove protagoniste saranno, anche quest’anno, le Agenzie di Viaggio. L’evento, si legge in una nota, fornisce una preziosa occasione a Trenitalia per confrontarsi e presentare le prossime novità commerciali dei servizi Frecce, ...

Turismo : Trenitalia - a Borsa Mediterranea novità commerciali : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – A Napoli in treno per partecipare alla 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, la manifestazione ospitata dal 23 al 25 marzo alla Mostra d’Oltremare, dove protagoniste saranno, anche quest’anno, le Agenzie di Viaggio. L’evento, si legge in una nota, fornisce una preziosa occasione a Trenitalia per confrontarsi e presentare le prossime novità commerciali dei servizi Frecce, ...

Incentivi olTre gli 8.000 euro a datori di lavoro che assumono - ecco le novità : L’attenzione al rilancio occupazionale è sempre ai massimi livelli ed anche l’ultima manovra finanziaria ha riservato misure volte proprio a combattere la disoccupazione ed a rilanciare le politiche di occupazione nel territorio della nostra penisola. L’Istituto di Previdenza Sociale Italiana ha emanato lo scorso 19 marzo una nuova circolare esplicativa su una importante misura di incentivazione alle assunzioni. La circolare n° 48 del 19 marzo ...

Diretta / Italia Grecia Under 19 info sTreaming video e tv : le novità. Probabili formazioni e orario : Diretta Italia Grecia Under 19: info streaming video e tv, Probabili formazioni, orario e risultato live della partita. Prima giornata della Fase Elite per le qualificazioni agli Europei(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 12:53:00 GMT)

WhatsApp - ora puoi dare una descrizione ai gruppi (e le alTre novità) : WhatsApp – che secondo le analisi del blog Vincos è l’applicazione più usata in Italia nella sua categoria, davanti a Facebook e Messenger – si fa ancora più social. La novità individuata qualche settimana fa nelle diverse versioni beta dell’applicazione è ora in fase di distribuzione per tutti. Si tratta dell’introduzione di una descrizione per le chat di gruppo: gli utenti potranno utilizzare 500 caratteri per spiegare ai componenti – e in ...

MIUI 9.5 Global Stabile porta le risposte veloci nelle notifiche e alTre novità : Xiaomi ha iniziato il roll out di MIUI 9.5 Global Stabile per Xiaomi Redmi Note 4, introducendo finalmente la possibilità di rispondere direttamente dalla tendina delle notifiche, oltre ad altri piccoli miglioramenti. L'articolo MIUI 9.5 Global Stabile porta le risposte veloci nelle notifiche e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Probabili formazioni / Juventus Atalanta : quote - le ultime novità live. Ballottaggio a Tre (Serie A recupero) : Probabili formazioni Juventus Atalanta: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti. Recupero di Serie A: Allegri dovrebbe riproporre Buffon e Matuidi e ritrova Mandzukic(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:18:00 GMT)

Delicato per gli Asus ZenFone 3 l’aggiornamento 44 del 14 marzo : Tre importanti novità : Una giornata indubbiamente importante quella che stiamo vivendo con gli Asus ZenFone 3 oggi 14 marzo, visto che il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento 44 per coloro che hanno deciso di un puntare sulle due versioni più popolari dello smartphone. Mi riferisco a ZE552KL e ZE520KL, che finalmente potranno contare su una patch correttiva di Android Oreo nel tentativo di affrontare i diversi problemi che ho ...

Sei Nazioni 2018 : la Scozia ai raggi X. A Roma con cinque novità - una vittoria poTrebbe valere il terzo posto : Una Scozia che alla vigilia del torneo sembrava poter essere della partita per la vittoria finale del Sei Nazioni di rugby, si è sciolta sul più bello: sconfitta all’esordio in Galles, debacle in terra irlandese. In mezzo le due vittorie con Francia ed Inghilterra, che hanno mostrato sprazzi di bel gioco. La Scozia è stata, finora, la formazione maggiormente deludente di questo torneo, e al momento si trova in quinta piazza, con otto ...

Campione di aggiornamento il Huawei P8 Lite 2017 già con firmware B197 di marzo : alTre novità in arrivo? : Non conosce riposo l'attività di supporto software per il Huawei P8 Lite 2017 che sta continuando a ricevere aggiornamenti su aggiornamenti ed in particolare l'ultimo appena segnalato in rete è il B197 che pone il device un passo avanti a tutti per la patch di sicurezza Google del mese corrente: un record davvero strabiliante per uno smartphone dal prezzo estremamente contenuto, soprattutto ora, a più di un anno dal suo lancio ...

In arrivo su Facebook Messenger foto e video temporanei fra le alTre novità : Facebook Messenger sembra che abbia in serbo un mucchio di novità. Secondo quanto emerso dall'ultimo aggiornamento dell'app per iOS dovrebbero arrivare novità sia estetiche, sia funzionali relative all'implementazione di opzioni interessanti come la possibilità di inviare foto e video temporanei, di chiamare le pagine o di attivare la traduzione automatiche per le chat. L'articolo In arrivo su Facebook Messenger foto e video temporanei fra le ...

Le Tre novità più attese per Samsung Galaxy S7 con l’interfaccia Samsung Experience 9.0 : Sono trascorse circa due settimane dalla distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per il Galaxy S8, mentre ancora oggi non abbiamo notizie sui tempi di rilascio per un altro smartphone da noi molto popolare come il Samsung Galaxy S7. Nonostante da un mesetto siano disponibili sul mercato alcune ROM in grado di mostrarci il potenziale del prodotto dopo aver fatto questo step, (come riportato a suo tempo anche da OptiMagazine), non si hanno ...

App Google 7.23 beta prepara la strada per programmi di alpha e beta testing e tante alTre novità : App Google si aggiorna alla versione 7.23 beta e prepara la strada per l'arrivo di programmi di alpha e beta testing, nonché di numerose altre novità per Google Pixel Buds e nuovi canali di notifica. Scopriamo insieme il teardown di questo nuovo update. L'articolo App Google 7.23 beta prepara la strada per programmi di alpha e beta testing e tante altre novità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.