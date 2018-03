Tre fermate in metro e il Frecciarossa | il presidente Fico riparte per Roma

Stop Ttip - presidio a Udine menTre si insedia il Parlamento. Volete rappresentarci? Fermate il Ceta : di Monica Di Sisto Il 23 marzo i neoeletti in Parlamento varcheranno per la prima volta le soglie del Palazzo per cominciare a rappresentarci e a promuovere i nostri diritti. E c’è una questione urgente di cui vorremmo che si occupassero subito. Vi ricordate quella favola secondo cui il Ceta, trattato di liberalizzazione degli scambi tra Europa e Canada non si sarebbe occupato in alcun modo degli standard di sicurezza e qualità del nostro cibo? ...

Raid in Siria - violata la Tregua. L'appello del Papa : "Guerra disumana - fermate la violenza" : Nonostante la risoluzione Onu, Assad ordina nuovi bombardamenti facendo salire ancora il drammatico bilancio di sangue nella regione della Ghouta. L'Iran, alleato di Damasco: "L'offensiva continua". Interviene anche la Turchia: "Fuori dalla tregua anche Afrin"

Treno deragliato a Pioltello - i passeggeri al 112 : “Fermate tutto - se arriva un Treno qua ci distrugge” : Lo scorso 25 gennaio, a seguito del deragliamento del treno pendolari 10452 vicino alla stazione di Pioltello (MI) sono stati numerosi i passeggeri che hanno chiamato subito il numero unico di emergenza 112 per chiedere aiuto. Le registrazioni di quelle conversazioni sono finite nel fascicolo del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e del pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, che stanno indagando sull’incidente. Un passeggero, come ha ...

IronLev - il brevetto italiano per il super Treno a lievitazione magnetica : da Milano a Palermo in 90 minuti con 5 fermate e il Ponte sullo STretto : Immaginate un super-treno che collega l’Italia dall’estremo Nord all’estremo Sud in appena un’ora e mezza, con ben cinque fermate: partenza da Milano, soste a Firenze, Roma, Napoli e Messina, arrivo a Palermo e viceversa. Una prospettiva straordinaria e futuristica che può diventare realtà, ovviamente con il Ponte sullo Stretto ma soprattutto grazie alla tecnologia Hyperloop (lievitazione magnetica) con cui Elon Musk ha ...

Indagini chiuse per l'omicidio di Pamela - sono Tre le persone fermate : sono tutte di nazionalità nigeriana. Uno di loro cercava di scappare in Svizzera. sono indagati per omicidio oltre che per vilipendio e occultamento di cadavere -

L'Aquila - morte del calciatore Morosini : confermate in appello le condanne per Tre medici : confermate in secondo grado le sentenze per la morte del calciatore del Livorno Piermario Morosini, deceduto sul terreno di gioco dello Stadio Adriatico di Pescara il 14 aprile 2012, a 26 anni, ...