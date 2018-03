TRAPANI | AL VIA LA RACCOLTA FIRME A SOSTEGNO DI BOLOGNA SINDACO

L'acqua torna potabile. Riapre l'asilo di Viale Marche a TRAPANI : Riapre i battenti l'asilo nido di Viale Marche a Trapani, chiuso dallo scorso uno marzo per L'acqua inquinata. 'Sono stati eseguiti i lavori di sanificazione della cisterna e di tutti gli ambienti - ...

TRAPANI : conclusa esercitazione cabine funivia Erice : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - Impianti bloccati con decine di passeggeri intrappolati nelle cabine, ad almeno 20 metri di altezza, lungo tutto la linea. E’ lo scenario dell’esercitazione che si è svolta ieri e oggi nella funivia Trapani-Erice, che riaprirà nei prossimi giorni dopo un periodo di chi

DIRETTA / Fortitudo Bologna TRAPANI (risultato live 0-0) streaming video e tv : via! (Coppa Italia A2) : DIRETTA Fortitudo Bologna Trapani, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia Old Wild West tra le squadre di basket A2(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 20:23:00 GMT)

Maltempo Sicilia : annullati i collegamenti via mare TRAPANI-Pantelleria : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che causa delle avverse condizioni meteo che caratterizzano oggi la tratta Trapani–Pantelleria la motonave “Pietro Novelli” è rientrata al porto di partenza. Il Maltempo ha anche provocato il ritardo dell’approdo della motonave “Vesta” nel porto di Trapani e di conseguenza la corsa per le Egadi prevista per le 09:50 è stata annullata. L'articolo Maltempo Sicilia: ...

TRAPANI - l’inchiesta sull’ex vescovo non era un complotto ma diritto di cronaca : archiviata l’indagine sui giornalisti : Non ci fu alcun complotto per screditare la curia di Trapani e l’ex vescovo Francesco Micciché. Le inchieste giornalistiche, che poi portarono alla rimozione del monsignore e all’apertura di un’indagine giudiziaria sulla gestione economica della diocesi, non erano diffamatorie né calunniose essendo “evidente l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti“. Lo ha deciso, dopo sette anni d’inchiesta, ...

Marsala - giovane in bicicletta investito in via TRAPANI da un'auto : Per la cronaca, comunque, l'incidente è avvenuto all'altezza di Contrada Santa Venera. E sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marsala. Lo scorso Febbraio un giovane africano di 25 anni è morto,...

Sanità : Asp TRAPANI - al via concorsi per assunzioni a tempo indeterminato : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Partono il primo concorso per le nuove assunzioni a tempo indeterminato del personale non dirigenziale del'Azienda sanitaria provinciale di Trapani. Il bando per la selezione pubblica, per titoli, integrata da prova di idoneità, per la copertura a tempo pieno ed indete

Chiesa : TRAPANI - archiviata inchiesta su monsignor Mogavero (2) : (AdnKronos) - È ancora il pubblico ministero che scrive: "Al momento dell’insediamento nell’Ufficio di Vescovo (di Mogavero, ndr), l’intera pratica attinente il finanziamento del complesso parrocchiale di San Lorenzo fosse stata sostanzialmente completata, sulla base di un’istruttoria avviata e segu