Tra scienza e fede | il Pendolo di Foucault a San Biagio fa il pieno di visitatori

La PalesTra della Scienza di Faenza parteciperà a "Digita" - al Mar di Ravenna : La Palestra della Scienza fornisce il suo contributo a questo evento con l'organizzazione di laboratori dedicati all'uso di smartphone e tablet per una esplorazione scientifica del mondo che ci ...

Scienza e religione si incrociano al Maxxi con Battiston e il cardinal Ravasi alla mosTra “Gravity. Immaginare l’Universo dopo Einstein” : Fin dove può spingersi la Scienza nell’esplorazione del mondo e dell’uomo? Per Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), “l’esistenza di limiti nella ricerca e’ un problema attuale e irrisolto“. Secondo il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano, “la ricerca e’ umiltà, e’ consapevolezza che la verita’ ...

Omeopatia Tra scienza e casi clinici - le ragioni di una terapia in continua crescita : Nata oltre 200 anni fa, l'Omeopatia, disciplina medica sempre più diffusa, non è tuttavia esente da attacchi così come, spesso, lo sono i medici che la utilizzano. A ribadire la valenza di una terapia ...

Rotary Club di Brindisi invita la cittadinanza alla conferenza sul tema : ' Il rapporto Tra le verità della scienza e le verità della fede ' : Mario Castellana, ordinario di Filosofia della scienza presso l'Università del Salento, che mostrerà come …

Sant'Elpidio a Mare. "Scienza in ConTrada" : domenica terzo e ultimo appuntamento : La terza edizione di 'Scienza in Contrada' si concluderà il 25 marzo alle ore 17.30 con il Prof. Fabrizio Gentili del Liceo Scientifico Galilei di Macerata, che proporrà una 'lezione-spettacolo' su '...

Poche donne nella scienza? Colpa degli stereotipi Trasmessi dai genitori : Lui sarà ingegnere o informatico, lei insegnante. Lui farà il medico, lei la veterinaria. Sì, i ragazzi e le ragazze italiane che frequentano le scuole medie la pensano in maggioranza così e immaginano un futuro professionale che rispecchia i più tradizionali stereotipi di genere. A confermarlo è la ricerca Cosa farò da grande? condotta da Ipsos e promossa da Valore D. Non solo. Dall’indagine emerge che gli stereotipi di genere si ...

Emissioni - blocchi del Traffico - centri urbani - prof. Battaglia : Meno allarmismi - più scienza : La questione dell'inquinamento dell'aria nelle nostre città è viziata da considerazioni politiche e di mercato che poco hanno a che vedere con la scienza 'Che la questione sia politico-commerciale e ...

L'equinozio Tra mito e scienza - Eostre - : Lunedì 19 Marzo 2018, Agli equinozi, in teoria, il Sole dovrebbe sorgere quasi esattamente ad est e tramontare esattamente ad ovest, ma in realtà ciò non avviene, in quanto per definizione L'equinozio ...

STEVEN SPIELBERG - READY PLAYER ONE/ Il film è Tratto dal romanzo di fantascienza di Ernest Cline : STEVEN SPIELBERG presenta il suo nuovo film READY PLAYER One, nel quale si parla del rapporto tra realtà virtuale e vissuto: ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:51:00 GMT)

Sant'Elpidio a Mare. Secondo appuntamento con "Scienza in conTrada" : dopo il successo dell'incontro sulle onde gravitazionali arriva "Sem in conTrada" : ... iniziativa proposta dalla Magnifica Contrada Santa Maria in collaborazione con l'associazione culturale Eccetera e con FermHaMente , il Festival della scienza di Fermo, , nonché con il patrocinio ...

Caschi e moto - che mosTra al Museo della Scienza : La locandina della mostra al Museo della Scienza di Milano La locandina della mostra al Museo della Scienza di Milano moto - In esposizione anche la Gilera 250, il casco e la tuta con la quale Marco ...

Copenaghen al Teatro Duse - la difficile scelta Tra scienza e coscienza : Lo spettatore percepisce in sostanza conosciuti dilemmi, se prevalga la scienza o la coscienza, se la prima debba porsi limiti oggettivi, se uno scienziato possa essere al servizio della propria ...

A Roma +20% incidenti sTradali mortali; Piano anti-buche : 2 mesi per normalità; Scienza invade Roma con 'Eureka' : LA Scienza invade Roma: AL VIA 'EUREKA! IN BIBLIOTECA' Sara' dedicato all'astrofisico Stephen Hawking, scomparso oggi all'eta' di 76 anni, il festival 'Eureka! In biblioteca', che dal 21 marzo al 22 ...