Tra Danimarca e Germania ci sarà una barriera anti-cinghiali

Hashtag e cambiamenti sociali. Una mosTra in Danimarca ne racconta le connessioni : ... e ognuno di essi proverà a offrire nuove soluzioni di coesistenza nonostante le attuali emergenze e fragilità che caratterizzano il mondo odierno. CATPC e Renzo Martens tentano di porre rimedio alla ...

Gruppo Gavio : Itinera firma conTratto per nuovo Stormbridge in Danimarca : Milano, 26 feb. (AdnKronos) – Itinera, società del Gruppo Gavio e player internazionale nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, ha sottoscritto in data odierna con la Danish Road Directorate del Ministero dei Trasporti il contratto per la progettazione e realizzazione del nuovo ‘Storstrom Bridge’ in Danimarca. Lo annuncia la società in una nota. Il valore complessivo del progetto è di circa 277 milioni di euro. ...

Badminton - Europei a squadre 2018 : la Danimarca conferma i titoli in enTrambi i tabelloni : La Danimarca si conferma campione, sia tra gli uomini che tra le donne, a Kazan, in Russia, dove si sono conclusi gli Europei a squadre di Badminton. I danesi nella finale maschile hanno battuto l’Inghilterra con il punteggio di 3-1, mentre nell’ultimo atto femminile hanno superato, con identico punteggio, la Germania. Finale maschile Danimarca-Inghilterra 3-1 Anders Antonsen – Rajiv Ouseph 12-21 21-15 21-19 Mads ...

Badminton - Europei a squadre 2018 : la Danimarca favorita in enTrambi i tabelloni - Italia maschile per i quarti : Scatteranno domani gli Europei a squadre di Badminton, che si terranno a Kazan, in Russia, fino al 18 febbraio: l’Italia, che parteciperà con la squadra maschile, troverà sul cammino la Polonia, numero 6 del seeding. Completano il raggruppamento Portogallo e Repubblica Ceca. Sono 29 le formazioni maschili in gara, divise in sette gironi: passeranno ai quarti le prime e la migliore seconda. Proveranno a dar filo da torcere ai danesi, dopo un ...

Danimarca - oltre mille ragazzi denunciati per un video porno diffuso su Messenger : hanno tutti Tra i 15 e i 20 anni : oltre mille giovani, tra cui anche bambini e adolescenti, sono accusati in Danimarca di aver contribuito alla diffusione di due video dai contenuti sessuali in cui sono protagonisti due minorenni, all’epoca 15enni. Per loro l’accusa è di “distribuzione di pedopornografia“, per aver fatto circolare su Messenger i filmati. Tutto ha inizio nel 2015, quando un 15enne danese filma con lo smartphone un rapporto con una ...

Eurojackpot : cenTrato in Danimarca un 5+1 da oltre 2 milioni di euro. : Nel secondo concorso dell’Eurojackpot, una sola vincita con il “5+1” viene centrato in Danimarca, nessuna vincita con il 5+2. Danimarca fortunata all’Eurojackpot, il concorso europeo gestito in Italia da Sisal. Le estrazioni di venerdì 12 gennaio le hanno infatti regalato un ricco “5+1” da 2.082.967 euro, e sono stati anche centrati ben sette “5+0” da 105.023 euro ciascuno, tre in […]