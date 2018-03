quattroruote

: La #Toyota ha presentato la nuova #Yaris per gli Usa, berlina tre volumi derivata dalla #Mazda2… - quattroruote : La #Toyota ha presentato la nuova #Yaris per gli Usa, berlina tre volumi derivata dalla #Mazda2… - focus_motori : Toyota Yaris Sedan, la nuova berlina debutta al Salone di New York 2018 [FOTO] - dinoadduci : Toyota - La nuova Yaris, ma all'americana -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Lapresenta negli Stati Uniti la rinnovata. Nonostante la sigla analoga a quella europea, la vettura è però un modello completamente diverso rispetto a quello proposto nel Vecchio Continente e rappresenta il restyling della precedenteiA, venduta in passato anche con il brand Scion. C'è di più: la vettura nasce in realtà da una joint-venture con la Mazda e più precisamente deriva dalla Mazda 2, non commercializzata negli Stati Uniti. Nuovo look e motore 1.5 benzina. La rinnovata berlina giapponese è riconoscibile per il nuovo frontale con griglia a nido d'ape e per gli inediti inserti nero ludico e cromati. I modelli più ricchi offrono anche lo spoiler posteriore, mentre per tutte le versioni è prevista unascelta di colorazioni per la carrozzeria con le tinte Frost, Chromium, Graphite, Stealth, Sapphire, Pulse e Icicle. L'unica motorizzazione prevista è ...