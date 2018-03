Torneo di Viareggio | la prima semifinale è tra Juventus e Fiorentina

Torneo di Viareggio 2018 : semifinali in tv e orari partite su Rai Sport Video : Sono rimaste quattro squadre del #Campionato Primavera a contendersi il successo del #Torneo di Viareggio 2018: #Inter Primavera, Parma Primavera, Juventus Primavera e Fiorentina Primavera. A re la programmazione tv di Rai Sport per le semifinali, con gli orari della diretta sul canale numero 57 del digitale terrestre. L'Inter è riuscita ad avere la meglio sul Genoa ai quarti di finale [Video], dopo una partita più sofferta del previsto. I ...

Torneo di Viareggio 2018 : quarti in tv e orari partite su Rai Sport Video : Venerdì 23 marzo si disputeranno i quarti di finale del Torneo di Viareggio 2018, una delle competizioni giovanili più importanti dove sono presenti anche le squadre del #Campionato Primavera. A re la programmazione tv di Rai Sport e gli orari delle partite. I risultati degli ottavi di finale [Video] di ieri hanno lasciato in serbo numerosi colpi di scena, tra cui l'eliminazione di Milan e Torino Primavera, battute ai rigori rispettivamente da ...

Torneo di Viareggio - follia dei tifosi della Fiorentina : sasso contro un giocatore dell'Empoli : SCANDICCI - Neppure il fresco ricordo del dramma di Astori, che sembrava aver riportato un clima di pace , è servito a placare gli animi delle tifoserie. A pochi giorni di distanza da Fiorentina-...

Torneo di Viareggio - ottavi : Milan e Torino fuori ai rigori. Kulenovic-Montaperto gol : Juve avanti : Rigori amari, beffardi, senza appello. Torino e Milan, due tra le squadre favorite, salutano la Viareggio Cup agli ottavi di finale, eliminate da Rijeka e Parma dopo aver pareggiato 1-1 nei novanta ...

Torneo di Viareggio 2018 : tabellone quarti - semifinali e date Video : Dopo la fine della fase a gironi, il Torneo di Viareggio 2018 entra nella fase calda. A re il tabellone dei quarti e delle semifinali, con le date e gli orari previsti. Meno di 24 ore fa, vi abbiamo proposto l'approfondimento sulle partite degli ottavi di finale in tv [Video], trasmesse su Rai Sport, con gli orari e gli stadi in cui verranno disputati i match di domani, mercoledì 21 marzo. Sono 16 le squadre rimaste in gioco per contendersi la ...

Torneo di Viareggio 2018 : calendario ottavi in tv e orari Rai Sport Video : Mercoledì 21 marzo il Torneo di Viareggio 2018 entrera' nella fase ad eliminazione diretta. A re il calendario degli ottavi di finale, con gli orari delle partite trasmesse in diretta tv su Rai Sport. Sedici le squadre che si sono qualificate per gli ottavi: Inter, Genoa, Venezia, Milan, Torino, Juventus, Empoli, Cagliari, Pro Vercelli, Spezia, FK RFS, Parma, Rijeka, Rappresentativa Serie D, Fiorentina e Sassuolo. Ricordiamo che i giocatori ...

Torneo di Viareggio : Torino - agli ottavi c'è il Rijeka. Inter con la Pro Vercelli - Milan col Parma. : Dando un occhio alla fase a gironi, chi non sorride è il Torino. A punteggio pieno nel proprio raggruppamento, i granata hanno forse gli ottavi di finale più ostici, nella settantesima edizione della ...

Torneo di Viareggio - la Juventus supera il Benevento al 95'. Poker Genoa : Come col Rijeka , sempre nel recupero. La Juventus tiene in vita la sua Viareggio Cup proprio quando l'esile fiamma della speranza stava per spegnersi. All'ultimo assalto e in inferiorità numerica, ci ...

Torneo di Viareggio : l'Inter batte il Parma - decide Colidio. Torino già agli ottavi : Getty Images Mancava giusto la sua firma. Quella dell'uomo che al primo ballo di San Siro ha risposto con due gol e una Supercoppa Italiana Primavera portata in dote alla sua Inter, lo scorso gennaio .

Torneo di Viareggio : Kulenovic salva la Juve - Milan ok - pari Viola : Inizia con un brivido la Viareggio Cup della Juventus. I bianconeri ringraziano la doppietta di Kulenovic e in pieno recupero rimontano il Rijeka, avanti per 2-0 dopo venticinque minuti , sorte simile ...

Primavera Juve - Pessotto : 'Vogliamo vincere il Torneo di Viareggio' : Gianluca Pessotto, general manager della Juventus Primavera , ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima dell'esordio dei bianconeri al Torneo di Viareggio. Ecco le sue parole: 'L'obiettivo è quello di fare una bella Viareggio Cup e provare a vincerla. Sarà una competizione affascinante: ...

Torneo di Viareggio : Inter a valanga con l'Apia Leichhardt. Pari Sassuolo - gioia Toro : Subito spettacolo, subito sorprese. Non mancano i colpi di scena nella giornata inaugurale della settantesima edizione della Viareggio Cup, la kermesse che mette in vetrina alcuni tra i giovani più ...

