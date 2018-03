Torino | arrestato dalla Polizia di Stato per un tentativo di rapina

questure.poliziadistato

: Appello all'Europa per la scarcerazione del fotoreporter torinese arrestato in Serbia [news aggiornata alle 18:02] - repubblica : Appello all'Europa per la scarcerazione del fotoreporter torinese arrestato in Serbia [news aggiornata alle 18:02] - AntiBaizuo : 'Torino: Gambiano Arrestato Per Spaccio Al Parco Del Valentino' - CristinaCmr : RT @ArmandoPalmegi1: Appello all'Europa per la scarcerazione del fotoreporter torinese arrestato in Serbia -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Prima di iniziare la giornata di sport, si fermava allo sportello bancomat di via Nizza angolo C.so Dante per un prelievo di contanti. Nel momento in cui li metteva nel portafoglio, veniva sorpreso ...