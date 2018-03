Torino | Acquah si allena con il gruppo

Serie A Torino - Mazzarri recupera Acquah : Torino - Buone notizie per il centrocampo del Torino . Afriyie Acquah , infatti, ha lavorato regolarmente con i compagni, dopo aver smaltito il trauma distorsivo al ginocchio. Lorenzo De Silvestri , ...

Torino - trauma distorsivo al ginocchio sinistro per Acquah : escluse lesioni : Torino - 'trauma distorsivo al ginocchio sinistro' per Acquah al termine dell'allenamento odierno i cui esami, effettuati presso la clinica Fornaca, 'hanno escluso lesioni meniscali o legamentose ...

Diretta/ Roma-Torino - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Alisson salva su Iago Falque e Acquah : Diretta Roma Torino streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo che apre la 28giornata di Serie A.

Inter - Eder va giù ma Orsato vede bene. Torino - Rocchi troppo fiscale su Acquah : Inter-crotone - Nessun Intervento della Var, ed è già una particolarità. Orsato non deve ricorrere mai al video perché non ci sono episodi scabrosi. L'unico su cui deve realmente giudicare arriva al ...

Sampdoria-Torino 1-1 : Acquah risponde a Torreira - poi Belotti spreca : GENOVA - Termina con un pareggio la sfida europea tra Sampdoria e Torino. E, se comunque entrambe le squadre prolungano la loro striscia positiva di risultati restando in corsa per un posto in Europa ...

Serie A - 23^ giornata : Sampdoria-Torino 1-1 - Acquah risponde a Torreira nell’anticipo : Sampdoria e Torino hanno pareggiato per 1-1 nell’anticipo della 23^ giornata della Serie A. I blucerchiati salgono così a quota 38 punti in sesta posizione, a tre lunghezze dalla Roma che domani affronterà il Verona mentre i granata si spingono a quota 33, pari punti con l’Atalanta che domani risponderà contro il Chievo. I padroni di casa sono passati in vantaggio all’11 grazie a una bellissima punizione di Torreira ma 14 ...

