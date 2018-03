Tirocini da 1080 e 1250 euro in UE | ecco i bandi in scadenza

Blastingnews

(Di lunedì 26 marzo 2018) Attualmente sono due iinerogati dall'Unionepea per selezionare tirocinanti da inserire nelle proprie sedi. Due volte l'anno, infatti, le principali istituzionipee consentono ai giovani laureati la possibilità di proporre la propria candidatura per fare un'esperienza di grande importanza dal punto di vista personale e professionale, per arricchire il proprio curriculum e per permettere al tirocinante di comprendere a fondo come funzionano i principali organi dell'Unione. Fino al 31 marzo 2018 gli interessati potranno inviare la propria domanda di partecipazione per due stage: quello al Comitato delle Regioni e quello come Mediatorepeo. Vediamo insieme quali sono i requisiti e le modalità con cui inviare la richiesta....