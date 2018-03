TIM Young Senza Limiti Per Te è offerta ad alcuni già clienti Under 31

Pagelle TV della setTIMana (12-18/03/2018). Promossi C’è Posta Per Te e Sanremo Young. Bocciati E’ Arrivata la Felicità e la Marcuzzi furiosa : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro Promossi 9 a C’è Posta Per Te. A 18 anni dalla nascita, il programma di Maria De Filippi in questa stagione è persino rinvigorito. Una formula di successo che sembra imperitura -ma in realtà è direttamente legata ad un certosino lavoro di salvaguardia del formato- e che riesce ancora a monopolizzare le attenzioni. Come quando a tenere banco, più che l’ennesima ospitata della Littizzetto, ci sono 8 ...

Ascolti tv - 16 marzo/ OtTIMa chiusura per Sanremo Young e flop di Immaturi "versione" film : Gli Ascolti tv di venerdì 16 marzo regalano poche emozioni agli addetti ai lavori che prendono atto del successo di Antonella Clerici e Sanremo Young e del flop di Canale 5(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:08:00 GMT)

“Sanremo Young” – Quinta e ulTIMa punatata di venerdì 16 marzo 2018 - con Antonella Clerici. : Quinta e ultima puntata per Sanremo Young, il talent canoro di Raiuno condotto da Antonella Clerici e in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Un Ti lascio una canzone con protagonisti più grandi, ma questo è, nulla di più. Ascolti in progressivo calo: ogni puntata infatti è andata in calando, partendo da un buon 20,4% […] L'articolo “Sanremo Young” – Quinta e ultima punatata di venerdì 16 marzo 2018, con Antonella Clerici. sembra essere ...

Leonardo De Andreis - Sanremo Young/ Sarà lui il vincitore della prima finale? Il TIMbro black conquista tutti : Leonardo De Andreis, Sanremo Young: chi è il finalista che ha conquistato tutti con il suo talento e la simpatia. Timbrica black e sensibilità le sue carte vincenti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:31:00 GMT)

LEONARDO DE ANDREIS - SANREMO YOUNG/ Salvo grazie a Simona Ventura : "Sei l'unico ad avere la TIMbrica black" : LEONARDO De ANDREIS, SANREMO YOUNG: chi è il ragazzo disabile che ha commosso nella prima puntata. Generosità e sensibilità le sue carte vincenti, ecco le sue parole prima della serata.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 00:04:00 GMT)