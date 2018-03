Tim Cook sul caso Facebook Cambridge Analytica | ' I Governi devono dettare le regole'

Tim Cook «Intesa Sanpaolo adotta 70.000 dispositivi iOS per i suoi dipendenti» - : «Stiamo assistendo a una grande trazione nelle aziende in quanto le società di tutti i settori e in tutto il mondo si standardizzano su iOS» ha dichiarato Tim Cook citando poi il gruppo italiano «Ad ...

Tim Cook : "Non voglio che mio nipote sia sui social network" : L'uso della tecnologia nelle scuole dovrebbe essere limitato. Lo ha detto il Ceo di Cupertino durante una visita in un college inglese

Perché Tim Cook (ceo Apple) non vuole che suo nipote usi i social : «Non credo all’abuso della tecnologia, non avrà successo chi la utilizza continuamente»: il numero uno della Mela sceglie la platea di una scuola inglese per rispondere alle polemiche sulla dipendenza da social e smartphone. Ecco come ha sorpreso gli studenti di uno dei college più tech del Regno Unito...

Apple - Tim Cook spiazza gli studenti : Non voglio che mio nipote usi i social : Anche il numero uno di Apple, Tim cook, è preoccupato per i rischi imposti della tecnologia. "Non ho figli, ma ho un nipote, al quale ho posto dei vincoli. Ci sono delle cose che non consento, non voglio che usino i social network", ha affermato l'amministratore delegato parlando all'Harlow College nell'Essex, in Gran Bretagna. Secondo cook, le scuole dovrebbero quindi porre dei limiti nell'utilizzo della ...

Tim Cook non vuole che suo nipote usi i social network : E in generale dice che a volte usare meno tecnologia potrebbe essere una buona cosa The post Tim Cook non vuole che suo nipote usi i social network appeared first on Il Post.

Tim Cook : "Con questo aggiornamento - addio alla batteria degradata dell'iphone" : Il prossimo aggiornamento per gli iPhone consentirà agli utenti di disabilitare il sistema che, in caso di batteria degradata, potrebbe portare i dispositivi a spegnersi senza preavviso. Lo ha dichiarato il ceo di Apple, Tim Cook, in un'intervista alla Abc. La scelta arriva dopo l'ammissione e le scuse per il rallentamento degli iPhone, e la successiva decisione di permettere agli utenti di sostituire la batteria degli smartphone pagando ...

Tim Cook "Sarà possibile disabilitare il rallentamento degli iPhone con batteria degradata" - : ... contenziosi e decine di class action condotte in varie parti del mondo. Apple ha spiegato che tutte le batterie ricaricabili hanno un ciclo di vita limitato e che, con il tempo, la loro capacità e ...