Tiangong-1 | ecco le risposte del Cnr alle domande più frequenti sul rientro del Palazzo

Stazione Spaziale cinese : ecco cosa fare nel caso in cui si trovasse un detrito di Tiangong-1 : La Stazione Spaziale cinese fuori controllo sta procedendo attraverso l’orbita terrestre bassa e il suo rientro nell’atmosfera terrestre è previsto tra il 30 marzo e il 2 aprile. La maggior parte di Tiangong-1 probabilmente brucerà nell’atmosfera, ma qualche migliaio di frammenti caldi e lacerati potrebbe sopravvivere e atterrare sulla superficie del nostro pianeta. Come già scritto in altri articoli di MeteoWeb, le probabilità di essere colpiti ...

Stazione Spaziale cinese : ecco gli effetti dell’idrazina - il pericolo tossico a bordo di Tiangong-1 in caduta sulla Terra : Secondo l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), la Stazione Spaziale cinese fuori controllo dovrebbe precipitare sulla Terra tra il 30 marzo e il 2 aprile, in una stretta fascia intorno alle latitudini di 43 gradi nord e sud. A rendere più allarmante un quadro già critico, arriva un rapporto dell’Aerospace Corporation che suggerisce che Tiangong-1 potrebbe rilasciare materiale tossico pericoloso al rientro. Il gruppo non-profit ha avvisato: ...

Stazione spaziale cinese fuori controllo : ecco le IMMAGINI in banda radio del Palazzo Celeste “Tiangong-1” : I ricercatori dell’Istituto Fraunhofer per la Fisica delle alte frequenze e tecniche Radar (FHR) a Wachtberg vicino a Bonn monitorano la Stazione spaziale cinese Tiangong-1 e grazie al TIRA –Tracking and Imaging Radar– tra i più potenti radar al mondo di osservazione di oggetti spaziali e forniscono spettacolari IMMAGINI del Palazzo Celeste (questo il significato della parola cinese Tiangong) che orbita intorno alla Terra a una velocità di 7,5 ...

