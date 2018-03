The Weeknd | il nuovo album è in dirittura d’arrivo!

Kendrick Lamar e The Weeknd insieme nel nuovo brano “Pray For Me” : Kendrick Lamar e The Weeknd hanno pubblicato la canzone “Pray For Me”. Il brano fa parte della colonna sonora di “Black Panter”, film basato sul personaggio a fumetti Pantera Nera, nei cinema italiani dal 14 febbraio. “Pray For Me” è una delle 5 nuove canzoni di Kendrick presenti nella soundtrack della pellicola. Il rapper di “HUMBLE.” si è occupato di curare personalmente tutta la colonna sonora ...

Pray for me di Kendrick Lamar e The Weeknd - audio e testo del nuovo singolo colonna sonora di Black Panther : Kendrick Lamar e The Weeknd hanno collaborato nuovamente per un singolo, che ha fatto il suo debutto venerdì 2 febbraio: si tratta di Pray For Me, brano incluso nella colonna sonora del film Black Panther della Marvel. Per la coppia non si tratta di una partnership inedita: i due cantautori hanno già lavorato insieme sul brano contenuto nell'album Starboy di The Weekend dal titolo Sidewalks. E anche stavolta l'amalgama è perfettamente ...