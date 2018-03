The Originals 5 ultima stagione | primo trailer e tutte le anticipazioni

Michael Trevino nel remake di Roswell : nel cast attori di Pretty Little Liars e The Originals : Michael Trevino nel remake di Roswell, questa è l'ultima new entry annunciata per la serie che vedremo nella prossima stagione telefilmica americana. Il vintage la sta facendo da padrone un po' in tutte le reti e, soprattutto in The CW, in cui continueremo a vedere gli eroi dell'Arrowverse, i vampiri di Julie Plec nel possibile spin off di The Originals, il reboot di Streghe in versione LGBT e poi il remake de del teen drama in cui nelle ...

Matt Davis nello spin off di The Originals con Danielle Rose Russell : tutti i dettagli sulla serie Hope-centrica : A quanto pare Julie Plec non vuole proprio mollare i suoi Originali e porterà con sé anche Matt Davis nello spin off di The Originals già annunciato nelle scorse settimane. La storia dei Mikaelson si concluderà proprio nel finale di The Originals 5 in onda in primavera ma proprio il gran finale, l'episodio numero 13, potrebbe regalare al suo pubblico un vero e proprio colpo di scena che lascerà socchiusa la porta proprio al suo spin off. A ...

Claire Holt di The Originals in ospedale : la sua drammatica storia sui social : Una domenica da dimenticare quella di ieri per tutti coloro che amano The Originals e The Vampire Diaries e che da sempre tengono a cuore le sorti dei suoi protagonisti. Questa volta a finire in prima pagina è Claire Holt, la piccola sorella dei fratelli Mikaelson in The Vampire Diaries e nel suo spin off. A mobilitare i fan è stato un suo scatto postato proprio ieri e che la mostra in un letto di ospedale piuttosto sconvolta. In una lunga ...

Joseph Morgan in Gone Baby Gone in attesa del finale di The Originals 5 : suo il ruolo che fu di Casey Affleck? : Ancora revival e vintage per la tv americana che questa volta ha ingaggiato Joseph Morgan in Gone Baby Gone. Il film scritto e diretto da Ben Affleck e interpretato da Casey Affleck sbarcherà in tv con un adattamento in cui il protagonista sarà proprio il re di The Vampire Diaries e The Originals. Con la serie The CW ormai terminata da oltre un anno e il suo spin off presto in onda con gli ultimi episodi, Joseph Morgan si è dato già da fare ...

Il finale di The Originals 4 su Premium Action il 25 gennaio con il sacrificio dei Mikaelson - e la quinta stagione? : Il finale di The Originals 4 andrà in onda finalmente in onda proprio oggi, 25 gennaio, su Premium Action. Un episodio da non perdere, uno dei più belli della stagione e dell'intera serie, l'epilogo dei Mikaelson per quello che potrebbe essere ufficialmente il finale di stagione e di serie. In effetti non sarà così perché The Originals 5 ci sarà anche se ancora non è andata in onda negli Usa e non sappiamo quando andrà in Italia, e regalerà ...