TgLa7d delle 18 15 del 26 marzo 2018

TgLa7d Edizione delle 18.15 del 22 marzo 2018 : Le notizie di oggi - La politica alla ricerca di una soluzione per trovare i presidenti delle Camere, la richiesta di condanna per Maroni nell'inchiesta sull'Expo; imperversa intanto la bufera su Facebook, mentre a Roma è ...

TgLa7d Edizione delle 18.15 del 21 marzo 2018 : Nelle nostre news: l'aacordo nel centrodestra per la presidenza del Senato; poi il caso Facebook che sta mettendo a soqquadro il mondo. Inversione di rotta del titolo. Per la cronaca l'esplosione di Catania, poi le polemiche dopo le parole del pm Zucca a proposito di Regeni. e le dimissioni di mons. Viganò, prefetto della segreteria per la comunicazione della Santa Sede -

TgLa7d Edizione delle 18.15 del 19 marzo 2018 : Il caso Facebook scuote il mondo, poi l'accordo sull'interregno per la definitiva uscita della GB dall'Ue. In Italia seguiamo le ipotesi di governo nel dopo elezioni, mentre andiamo in Russia per la strepitosa vittoria di Putin;...

TgLa7d Edizione delle 18.15 del 18 marzo 2018 : Le elezioni in Russia per il presidente. Scontata la vittoria di Putin, poi la politica italiana in cerca di un accordo sulla presidenza delle Camere ma anche sul governo e per la cronaca gli sviluppi del caso Mariam, infine la vittoria di Dovizioso nel GP del Qatar -

TgLa7d Edizione delle 12.15 del 17 marzo 2018 : Il dopo elezioni con i partiti alle prese con le presidenze delle Camere. Apre il Pd. La spy story anglo-russa e le ritorsioni di Mosca a Londra, poi il monito del Papa ai politici e, per la cronaca, l'apertura di un'inchiesta della procura di Roma sull'uccisione della ragazza italo-egiziana a Nottingham -

TgLa7d delle 18.15 edizione del 14 marzo 2018 : Adepti ridotti in schiavitù Norcia, il sindaco medita dimissioni, dopo il sequestro del centro polivalente Sci: Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa libera

TgLa7d Edizione delle 18 - 15 del 6 marzo 2018 : Le principali notizie di oggi - In primo piano la politica con le conseguenze dei risultati elettorali che hanno visto la netta vittoria di M5S e Lega e l'altrettanto netta sconfitta del Pd e il conseguente infuocato dibattito interno con le ...

TgLa7d delle 18.15 edizione del 28 febbraio 2018 : Le principali notizie di oggi - Elezioni 2018: -4 giorni al voto. M5s annuncia ministro dello sport Carabiniere spara a moglie e uccide figlie, poi si suicida Treni, circolazione verso la normalità Siria, la tregua non c'è Brexit:pronta la prima bozza per l'accordo

TgLa7d delle 18.15 del 19 febbraio 2018 : I principali fatti di oggi - Embraco tira dritto sui licenziamenti, ira di Calenda: "Azienda irresponsabile". Politica: prosegue lo scontro nel centrodestra come nel centrosinistra su chi sarà il candidato premier. Canone Rai: nuove esenzioni per over 75. 'Ndrangheta: 41 arresti e sequestri per 100 milioni di ...

TgLa7d delle 18.15 del 16 febbraio 2018 : Politica, rischi di ingovernabilità. Oggi ultimi sondaggi; M5s, Casaleggio: 'al minimo dubbio interveniamo'; Napoli, tangenti rifiuti: perquisito De Luca jr; Bologna: scontri polizia-antagonisti. 5 ...

TgLa7d Edizione delle 18.15 diell'11 gennaio 2018 : La politica con le sue liti pre-elettorali, poi l'incontro a Palazzo Chigi di Gentiloni con Macron a suggello di un'Europa più forte; per rimanere a Roma, c'è l'ok, condizionato dell'Abruzzo a smaltire ...