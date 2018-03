Terrorismo a Roma | allarme rientrato Il tunisino non è un pericolo

Allarme Terrorismo. All'ambasciata italiana di Tunisi arriva minatoria per Roma : Irrompe la minaccia del terrorismo sulle feste pasquali. Tutte le misure di sicurezza sono state rafforzate. Verificate in queste ore tutte le segnalazioni pervenute dai servizi dell'intelligence.

Terrorismo - l’uomo ricercato per “possibili attentati a Roma” è in Tunisia. A Chi l’ha visto : “Non sono un terrorista” : Non si trovava in Italia e dice di non essere né un terrorista né un latitante. Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato dalle forze dell’ordine italiane dopo una segnalazione arrivata all’ambasciata italiana a Tunisi, è stato rintracciato dalla trasmissione Chi l’ha visto?. L’uomo, 41 anni, non era a Roma ma nel suo Paese d’origine. “Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha ...

Cosa ha fatto scattare l'allarme Terrorismo a Roma per la settimana di Pasqua : Alla vigilia della settimana Santa, che per Roma è sempre tra le più 'calde' sul fronte della sicurezza per i riti Pasquali, la Domenica delle Palme della capitale è stata agitata da un allarme bomba ...

Cosa ha fatto scattare l'allarme Terrorismo a Roma per la settimana di Pasqua : Alla vigilia della settimana Santa, che per Roma è sempre tra le più 'calde' sul fronte della sicurezza per i riti Pasquali, la Domenica delle Palme della capitale è stata agitata da un allarme bomba alla Rinascente - rivelatosi falso - e dalla segnalazione anonima di un tunisino che secondo una missiva sarebbe pronto a compiere un attentato in città. Nel mirino ci sarebbero bar, siti ...

Terrorismo - rafforzata sicurezza a Roma dopo la segnalazione dalla Tunisia : La segnalazione, che Tgcom24 era stato in grado di anticipare , ha portato a un ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza nella Capitale, già elevate per l'allarme Terrorismo internazionale. ...

Allerta Terrorismo a Roma : caccia a 41 enne tunisino appartenente all'Isis : Allerta terrorismo, a Roma, a Pasqua. E' stata elevata ulteriormente la vigilanza degli obiettivi sensibili nella Capitale dopo il warning relativo ad una segnalazione anonima su cittadino tunisino ...

Terrorismo - rafforzata la sicurezza a Roma dopo la segnalazione da Tunisi : L'allerta nella Settimana Santa arriva dopo la notizia contenuta in una lettera anonima recapitata alla nostra ambasciata a Tunici relativa all'intenzione di un maghrebino di compiere un attentato in Italia. L'uomo è stato più volte fermato per spaccio.

Allerta Terrorismo a Roma : caccia a tunisino dopo lettera anonima : La missiva è stata indirizzata all'ambasciata italiana a Tunisi. Falso allarme bomba a La Rinascente nella capitale - Massima Allerta terrorismo a Roma nella Settimana Santa, soprattutto dopo la ...

Roma - allerta Terrorismo a Pasqua dopo lettera anonima : caccia a un tunisino : Seganalazione all'ambasciata italiana a Tunisi: Atef Mathlouthi, ritenuto appartenente al Daesh, potrebbe compiere attentati nel centro della Capitale

Roma - è allarme Terrorismo dopo una lettera anonima : caccia a un tunisino : Si chiama Atef Mathlouthi, ha 41 anni e precedente per spaccio di droga. Avrebbe manifestato l’intenzione di compiere una serie di attentati nel centro della Capitale

Terrorismo - rafforzata la sicurezza a Roma dopo la segnalazione arrivata da Tunisi : Terrorismo, rafforzata la sicurezza a Roma dopo la segnalazione arrivata da Tunisi L’allerta nella Settimana Santa arriva dopo la notizia di una lettera anonima recapitata a Tunisi che riguarda una “intenzionalità terroristica” di un maghrebino più volte arrestato nel nostro Paese per spaccio. Continua a leggere

Terrorismo - rafforzata la sicurezza a Roma dopo la segnalazione arrivata da Tunisi : L'allerta nella Settimana Santa arriva dopo la notizia di una lettera anonima recapitata a Tunisi che riguarda una "intenzionalità terroristica" di un maghrebino più volte arrestato nel nostro Paese per spaccio.

Roma - allarme Terrorismo dopo lettera anonima : rafforzata sicurezza - : In una missiva recapitata all'ambasciata a Tunisi si parlerebbe di un cittadino tunisino ritenuto appartenente all'Isis che starebbe pianificando un attacco nella Capitale

Roma - allarme Terrorismo dopo lettera anonima : rafforzata sicurezza : Roma, allarme terrorismo dopo lettera anonima: rafforzata sicurezza In una missiva recapitata all'ambasciata a Tunisi si parlerebbe di un cittadino tunisino ritenuto appartenente all’Isis che starebbe pianificando un attacco nella Capitale Parole chiave: ...