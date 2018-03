Tennis | Rafael Nadal torna in testa al ranking ATP senza giocare! Decisive le sconfitte

Tennis : Rafael Nadal costretto a dare forfait al torneo di Acapulco. A rischio le partecipazioni ad Indian Wells e Miami : Proseguono i guai fisici di Rafael Nadal. Il campione spagnolo, n.2 del Tennis mondiale, è stato costretto a dare forfait al torneo di Acapulco per il persistere del problema alla coscia destra accusato nei quarti di finale degli Australian Open 2018 contro il croato Marin Cilic, poi finalista dello Slam. “Ieri durante l’allenamento, ho sentito un dolore nella stessa zona dove mi ero fatto male in Australia“, ha dichiarato ...

Tennis - ranking ATP (12 febbraio) : Rafael Nadal - ultima settimana da numero 1? Fabio Fognini resta al 22° posto : Nella top 10 del Tennis mondiale al maschile l’unica variazione della settimana è la risalita al quarto posto di Alexander Zverev, che scavalca il bulgaro Grigor Dimitrov per appena 25 punti. Tutto il mondo della racchetta però ha occhi solo per Rotterdam, dove Roger Federer tenta l’assalto al numero uno di Rafael Nadal, distante appena 155 punti. ranking ATP al 12.02.2018 (Top 10) 1 ESP Rafael Nadal 9760 2 SUI Roger Federer 9605 3 ...

Tennis - Rafael Nadal torna ad allenarsi dopo il ritiro agli Australian Open! Zio Toni : “Pronto per Acapulco” : Avevamo lasciato Rafael Nadal dolorante durante il quinto set dei quarti di finale agli Australian Open. Il numero 1 al mondo era stato costretto al ritiro contro Marin Cilic nel primo Slam della stagione: un problema muscolare lo aveva costretto alla resa ma fortunatamente l’infortunio non era gravissimo. Il mancino di Manacor, infatti, tornerà ad allenarsi la prossima settimana come ha dichiarato suo zio Toni all’EFE di Marbella: ...

Tennis - Rafael Nadal : “Il ritiro a Melbourne un vero peccato - ammiro Federer e punto ad essere il migliore ancora sulla terra rossa” : Il n.1 del mondo del Tennis Rafael Nadal, nel corso di un evento organizzato ad Alicante da Banco Sabadell uno dei suoi sponsor principali, ha analizzato quanto avvenuto in questo primo mese del 2018: dal ritiro contro Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open, passando per Roger Federer ed arrivando ai prossimi obiettivi stagionali. “È stato un peccato, perché le cose stavano andando per il verso giusto e stavo giocando un ...

Tennis - Ranking ATP (29 gennaio) : Roger Federer avvicina Rafael Nadal. Sale ancora Fabio Fognini : Dopo il favoloso back-to-back agli Australian Open, l’elvetico Roger Federer si avvicina all’iberico Rafael Nadal nel Ranking ATP: tra i due mostri sacri della racchetta ora ci sono soltanto 155 punti. Lontano anni luce il resto del mondo: il croato Marin Cilic, runner up a Melbourne, guadagna tre posti e si porta al numero tre, davanti al bulgaro Grigor Dimitrov, insidiato anche dal tedesco Alexander Zverev. Al sesto posto ora ...

Tennis - l’infortunio di Rafael Nadal : stiramento di primo grado - stop di due settimane dopo il ritiro agli Australian Open : Rafael Nadal si è sottoposto a una risonanza magnetica dopo i problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro agli Australian Open (stop durante il quinto set del quarto di finale contro Marin Cilic). Gli esami clinici hanno rilevato uno stiramento di primo grado al muscolo ileopsoas destro (all’anca). Lo spagnolo dovrebbe dunque fermarsi per due settimane, sono escluse lesioni di entità maggiori e dovrebbe riprenderà la propria attività ...

Tennis - Australian Open 2018 : quando gioca Rafael Nadal il 17 gennaio? Orario d’inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Terza giornata degli Australian Open 2018. Mercoledì 17 gennaio inizia il secondo turno e torna in campo la parte alta del tabellone maschile. Torna in campo, dunque, Rafael Nadal, che affronterà l’argentino Leonardo Mayer. Un incontro certamente più probante rispetto al primo turno contro Victor Estrella Burgos, ma che comunque sarà tutt’altro che difficile da vincere per Rafa. I precedenti parlano chiaro: 4-0 per lo spagnolo, con ...

Tennis - Australian Open 2018 : quando gioca Rafael Nadal il 15 gennaio? Orario d’inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming. Il programma completo. : Lunedì 15 gennaio è il giorno del debutto di Rafael Nadal agli Australian Open 2018. Lo spagnolo affronterà il dominicano Victor Estrella Burgos nel primo turno dello Slam che apre la stagione del Tennis: il mancino di Manacor parte con tutti i favori del pronostico e non dovrebbe avere particolari problemi ad avere la meglio sul rivale per proseguire la propria marcia verso la Finale del torneo. il numero 1 al mondo esordirà attorno alle ore ...

Tennis - Australian Open 2018 : il tabellone di Rafael Nadal. Il possibile cammino dello spagnolo verso la finale : Ormai ci siamo. Come di consueto il Tennis si ritroverà in questo mese di gennaio per dare il via ufficiale alla stagione con il primo Major dell’annata, l’Australian Open 2018. Lo Slam Australiano ha già preso il via mercoledì 10 gennaio con i due tornei di qualificazione maschile/femminile, che decreteranno i 16 Tennisti con il pass per il main draw. Tuttavia, l’attenzione è per quel che ci riserverà il tabellone principale nato due ...