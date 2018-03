Tennis | Nadal torna Re senza giocare Tre numeri 1 in tre mesi | come nel 2001

Tennis - Rafael Nadal torna in testa al ranking ATP senza giocare! Decisive le sconfitte di Roger Federer - non succedeva dal 2003 : Rafael Nadal tornerà a essere il numero 1 del ranking ATP. Il mancino di Manacor balzerà in testa alle classifiche lunedì 2 aprile: oggi i ranking non sono stati aggiornati (siamo nel pieno del Masters 1000 di Miami) ma, al termine della competizione californiana, lo spagnolo si riprenderà la palma del migliore del circuito. Il 31enne otterrà questo risultato senza giocare. Sono stati infatti i risultati di Roger Federer, attuale numero 1, a ...

Tennis - Fognini in semifinale a San Paolo. Nadal salta Indian Wells e Miami : REGALO SPECIALE PER SERENA - Ben quattro cartelloni pubblicitari giganti per celebrare 'la miglior mamma del mondo'. Li ha fatti installare Alexis Ohanian, marito di Serena Williams, nei pressi di ...

Tennis - Nadal rinuncia al cemento Usa : "Ho bisogno di recuperare" : Andy Murray, ex n°1 al mondo operato all'anca destra, punta al ritorno in estate per essere al meglio nello Slam di casa, a Wimbledon. Gasport

Tennis - forfait di Nadal a Indian Wells e Miami : 'Obiettivo la terra' : Rafa Nadal non parteciperà ai due Masters 1000 di Indian Wells , dall'8 al 18 marzo, e Miami , 21 marzo-1 aprile, . Al maiorchino, numero 2 del mondo, è stato fatale il nuovo infortunio al muscolo ileo psoas della gamba che lo aveva costretto ad abbandonare ai quarti degli Australian Open e a dare forfait al torneo ATP di Acapulco. Rafa ha ...

Tennis : Rafael Nadal costretto a dare forfait al torneo di Acapulco. A rischio le partecipazioni ad Indian Wells e Miami : Proseguono i guai fisici di Rafael Nadal. Il campione spagnolo, n.2 del Tennis mondiale, è stato costretto a dare forfait al torneo di Acapulco per il persistere del problema alla coscia destra accusato nei quarti di finale degli Australian Open 2018 contro il croato Marin Cilic, poi finalista dello Slam. “Ieri durante l’allenamento, ho sentito un dolore nella stessa zona dove mi ero fatto male in Australia“, ha dichiarato ...

Tennis - torna Nadal : 'Non lotterò per tornare il numero uno' : Giocherò finchè avrò le motivazioni - ha concluso 'Rafa' - e questo sport sarà sinonimo di soddisfazione personale. Ora lo è '. , In collaborazione con Italpress, .

Tennis - Federer può scavalcare Nadal : ROMA, 16 FEB - Roger Federer è a un passo da un nuovo record. Gli basta una sola vittoria infatti per riprendersi lo scettro di re del Tennis mondiale alla bella età di 36 anni. L'occasione è al ...