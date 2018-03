Tennis | Miami | Del Potro inarrestabile Oggi la sfida Fognini-Kyrgios

Tennis - WTA Miami 2018 : il tabellone si allinea agli ottavi. Soffrono ma passano Venus Williams e Petra Kvitova : Si allinea agli ottavi di finale il tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: nella notte italiana si sono infatti disputati i sedicesimi della parte bassa del tabellone. Al contrario di quanto accaduto nei giorni precedenti, con una costante caduta di stelle, questa notte non ci sono nomi grossi che salutano il torneo della Florida. L’australiana Ashleigh Barty regola agevolmente in due set la croata Petra Martic, così come fa ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di domenica 25 marzo. Cilic e Del Potro agli ottavi di finale - Dimitrov saluta la Florida : Inizia a definirsi il quadro degli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). Dopo le clamorose e “rumorose” uscite di scena di Roger Federer e Novak Djokovic un altro dei grossi nomi saluta la Florida prima del tempo. Ci riferiamo al bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.3 del torneo), superato a sorpresa dal francese Jeremy Chardy con il punteggio di 6-4 6-4. Un match giocato decisamente male dal n.4 del mondo, ...

Tennis. Buona la prima di Fabio Fognini a Miami : superato l'emergente Kuhn : ... racchetta spagnola numero 211 al mondo, qualificandosi per il terzo turno dove troverà l'australiano Kyrgios che ha estromesso dal tabellone principale il serbo Lajovic. Rispetto ad una settimana fa ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di sabato 24 marzo. Roger Federer esce di scena - avanzo Zverev e Fognini : Non deludono gli altri giocatori attesi: il tedesco Sascha Zverev , n.5 del mondo, , pur soffrendo, fa suo il confronto contro il russo Daniil Medvedev , 6-4 1-6 7-6, . Una prestazione con tanti alti ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di sabato 24 marzo. Radwanska elimina Halep. Pliskova e Muguruza agli ottavi : Dopo l’eliminazione della testa di serie numero due, arriva anche quella della numero al WTA Premier Mandatory di Miami. Simona Halep saluta la Florida dopo essere stata sconfitta da una ritrovata Agnieszka Radwanska. La polocca si è imposta in tre set in rimonta con il punteggio di 3-6 6-2 6-3. Halep perde così l’occasione di poter aumentare il vantaggio in classifica su Caroline Wozniacki, mentre Radwanska torna finalmente ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di sabato 24 marzo. Roger Federer esce di scena - avanzo Zverev e Fognini : Una giornata importante quella è andata in archivio a Miami (Stati Uniti) nei match validi per il 2° turno del Masters 1000 di Tennis in Florida. C’era attesa per l’esordio di “Sua Maestà” Roger Federer: l’esordio contro l’australiano Thanasi Kokkinakis non sembrava impossibile e invece….Sorpresa delle sorprese: lo svizzero eliminato. Il n.175 del mondo piega in tre set (3-6 6-3 7-6) il n.1 , infliggendo ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Fabio Fognini vince e convince contro Nicola Kuhn. L’azzurro accede al terzo turno : Fabio Fognini risponde presente nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2018 e conquista l’accesso al terzo turno. L’azzurro si è imposto in 1 ora e 8 minuti contro lo spagnolo, n.211 del mondo, Nicola Kuhn con il punteggio di 6-2 6-4. Un successo convincente per il ligure che sfiderà nel terzo round il vincente del confronto tra l’australiano Nick Kyrgios (testa di serie n.17) ed il serbo Dusan Lajovic (n.108 ATP). Nel ...

Tennis - Miami : Del Potro avanti a fatica con Haase - oggi Federer : Nelle ultime partite della notte al torneo maschile di Miami, Juan Martin del Potro ha avuto bisogno di due ore di gioco e di tre set per battere il n.44 del mondo, l'olandese Robin Haase: 4-6 7-5 6-...

