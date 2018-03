Tennis | Eugenie Bouchard oggetto di frasi sessiste sul profilo Instagram del torneo di

oasport

: #tennis Bouchard oggetto di frasi sessiste sul profilo Instagram del torneo di Bogotà - OA_Sport : #tennis Bouchard oggetto di frasi sessiste sul profilo Instagram del torneo di Bogotà - Tennis_Ita : L'incredibile caso del torneo WTA di Bogotà: viene accusato di sessismo per avere definito Eugenie Bouchard 'la più… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Lata canadesefa sempre parlare di sé, suo malgrado. Pur non eccellendo ultimamente nel circuito WTA, l‘attuale n. 114 del mondo è statodi un “occhio di riguardo” da parte di chi gestisce l’account deldi Bogotà (Colombia) a cui laprenderà parte. “La, considerata la giocatrice dipiù sexy del mondo, sarà in Colombia – si legge – Non perdete l’opportunità di incontrare questa bella donna“, le parole usate nel post. Una gaffe sessista in piena regola che ha portato chi di dovere a cancellare il messaggio dopo i tanti reclami ricevuti. FOTOWTA BOGOTA’ fonte livegiandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...