Tennis | Caroline Wozniacki sotto shock | “Minacciata di morte durante la partita a Miami

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di venerdì 23 marzo. Fuori Caroline Wozniacki! Elina Svitolina ferma Naomi Osaka - saluta anche Daria Kasatkina : Nel venerdì di Miami è stato completato il secondo turno del tabellone femminile. Già diverse le giocatrici costrette a salutare anzi tempo, con nomi importanti depennati dalla lista delle partecipanti. Su tutti quello di Caroline Wozniacki, che manda in archivio una trasferta nordamericana piuttosto deludente (ottavi a Indian Wells). La danese è stata estromessa dalla portoricana Monica Puig, riuscita a risollevare con un doppio 6-4 una partita ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : Caroline Wozniacki perde ancora da Daria Kasatkina. Halep - Pliskova e Kerber ai quarti : Il torneo WTA di Indian Wells ha salutato agli ottavi la testa di serie numero 2. Caroline Wozniacki è stata eliminata da Daria Kasatkina, come già avvenuto poche settimane fa ai quarti di San Pietroburgo. Un successo in due set e in rimonta per la russa, che sotto 0-3 nel parziale d’apertura ha poi vinto il set con cinque giochi di fila (6-4); poi, nel secondo, ha breakkato la danese quando questa ha servito per il match sul 5-4, vincendo ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di sabato 10 marzo. Serena Williams soffre ma vince - Caroline Wozniacki avanza senza difficoltà : Giornata attesa in California per Serena Williams e le giocatrici del circuito WTA esibitesi nei match validi per il 2° turno di Indian Wells. L’ex n.1 del mondo è tornata in scena ed il confronto contro l’olandese Kiki Bertens (n.29 del mondo) non si preannunciava comodo. Le aspettative della vigilia sono state rispettate in quanto Serena ha sofferto davvero tanto nel corso del match, giocando molto a corrente alternata e non ...

Tennis - Ranking WTA (19 febbraio) : la danese Caroline Wozniacki resta regina per 45 punti! Scende Camila Giorgi : Il torneo Premier 5 di Doha per poco non ha sparigliato le carte in vetta al Ranking WTA di Tennis: la danese Caroline Wozniacki resta la regina della classifica mondiale per 45 punti. Sale al numero tre l’iberica Garbine Muguruza, che scavalca l’ucraina Elina Svitolina. Rientra prepotentemente in top ten la ceca Petra Kvitova, che guadagna ben undici posizioni e si piazza proprio in decima posizione. Ranking WTA al 19.02.2018 (Top ...

Tennis - Ranking WTA (5 febbraio) : Caroline Wozniacki sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 italiana : Per la seconda settimana consecutiva la danese Caroline Wozniacki si conferma la n.1 del mondo. La trionfatrice degli Australian Open 2018 è sempre al comando davanti alla rumena Simona Halep, finalista dello Slam di Melbourne, ed all’ucraina Elina Svitolina. Top10 immutata mentre da segnalare, dopo il successo di San Pietroburgo, la risalita della ceca Petra Kvitova (ex n.2 del mondo e vincitrice di due Wimbledon), ora n.21 del mondo. ...

Tennis - Ranking WTA (29 gennaio) : la danese Caroline Wozniacki torna ed essere la numero uno al mondo! Sale Camila Giorgi : Gli Australian Open danno uno scossone alla classifica mondiale del Tennis femminile: in testa al Ranking WTA troviamo, come già detto nei giorni scorsi, la danese Caroline Wozniacki, che torna al vertice esattamente dopo 6 anni: il 29 gennaio 2012 fu il suo ultimo giorno da regina dopo 67 settimane non consecutive di regno, iniziato nell’ottobre 2010. Oggi la danese si riprende la corona, scippandola alla rumena Simona Halep, rimasta al ...