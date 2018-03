Tencent | il colosso cinese che già vale più di Facebook | ecco come ha fatto

leggo

: Il colosso cinese alle spalle di Ubisoft, Activision, Bluehole, Supercell… #Tencent #editoriale - Eurogamer_it : Il colosso cinese alle spalle di Ubisoft, Activision, Bluehole, Supercell… #Tencent #editoriale - AntonioColagrec : @paulolden1 @NicolaBellu @Disciules @fabiobrambil @Bal7hazar @Mishimajakowskj @MrETP @LuigiBiagini @Gianni_Elia… - Gamecompassit : Vivendi fallisce l'acquisizione ostile e vende il proprio pacchetto azionario. Ora in Ubisoft è entrato il colosso… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Il nome, ai più, non dirà molto, eppure questa società d'investimentogià più died è tra i primi cinque colossi al mondo per fatturato. Il suo segreto? Senza dubbio, l'app di messaggistica WeCha t, che nel mercato asiatico è più usata di WhatsApp , e funziona anche meglio, , ma non solo. Azienda costretta a ...