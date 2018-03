Telecamere videosorveglianza | quale comprare

chimerarevo

(Di lunedì 26 marzo 2018) LeIP o– meglio conosciute come IP CAM – sono la nuova frontiera degli antifurti, soprattutto grazie all’installazione molto semplice e all’integrazione con gli smartphone permettono di visionare in modo facile e veloce l’interno della propria casa o l’esterno tramite app Android o iOS. Tutto ciò è possibile perché sfruttano la connessione diretta al router wifi tramite modalità senza fili o cavo ethernet, e sono raggiungibili in remoto tramite un qualsiasi smartphone o tablet dotato di connessione ad internet. La chicca che rende particolarmente interessanti questo tipo di(non tutte sono capaci di farlo ovviamente) è quella che gran parte di esse sono capaci di registrare solo quando viene rilevato qualche movimento ed è possibile impostare una notifica alert che ci informi in tempo reale di ...