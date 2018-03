Tassi Eurozona | Weidmann | rialzo nel 2019 non irrealistico

Bce lascia i Tassi fermi. Draghi : 'Bene la crescita dell'Eurozona - ma è presto per cantare vittoria' : La Banca centrale europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati come ci si aspettava: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,...