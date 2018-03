Tartarughe Ninja | il teaser della nuova serie animata

wired

(Di lunedì 26 marzo 2018) “Un giorno sarete dei grandi eroi. Con un po’ di pratica“: così dice con grande ironia laincarnazione di Splinter, un roditore più basso e paffuto del solito, allenellail cui trailer è stato diffuso in queste ore. Rise of the Teenage MutantTurtles, questo il titolo, è laproduzione che debutterà nei prossimi mesi sul canale americano Nickelodeon, a poco più di trent’anni dal primo cartone animato che rese questi personaggi intramontabili. Lo stile graficoè decisamente diverso da come ci ricordiamo le loro precedenti raffigurazioni: molto più squadrato, appariscente e fumettistico, ricorda per certi versi un altro recente reboot animato, quello di DucktalesDisney. I personaggi principali, in particolar modo, sono stati ridisegnati ognuno con le proprie caratteristiche peculiari: ...