Svizzera | in 4° trim surplus bilancia pagamenti a 19 | 7 mld franchi

(Di lunedì 26 marzo 2018) Roma, 26 mar. (AdnKronos/ats) – Nel quartoestre 2017 ladeidellaha mostrato un’eccedenza di 19,7 miliardi di, 2,1 miliardi in meno dello stesso periodo dell’anno precedente e 6,4 miliardi in più del terzoestre del 2017. Le entrate totali hanno raggiunto 157 miliardi, le uscite 137 miliardi, informa la Banca nazionale. Il saldo degli scambi di merci e servizi si è attestato a +22,1 miliardi, quello dei ricavi primari a -0,1 miliardi e quello dei ricavi secondari a -2,3 miliardi. Gli attivi svizzeri all’estero sono aumentati di 75 miliardi a 4768 miliardi, una progressione dovuta essenzialmente a fattori legati al cambio, spiega la BNS. I passivi verso l’estero sono progrediti a 3929 miliardi (+41 miliardi), un’evoluzione da attribuire ai guadagni di corso in seguito agli sviluppi borsistici in ...