Svelato Starter Pack di Fortnite | uscita | prezzo e cosa contiene

(Di lunedì 26 marzo 2018)ha delle importanti novità in arrivo. Prevista infatti per martedì 27 marzo 2018 l’delloper il Battle Royale, che potrà essere acquistato da tutti i giocatori. Dopo le indiscrezioni trapelate nel corso delle ultime settimane, finalmente sta per uscire loper la Battle Royale diper PC, Xbox One, PS4 e iOS, insomma per dispositivi mobili. L’dovrebbe avvenite alle ore 10:00 in Italia del 27 marzo, quindi dopo gli aggiornamenti di: la scheda sarebbe giàsu PS Sore e catturata da un utente su Reddit.Gli appassionati dierano già da tempo curiosi di sapere ildi questo pacchetto d'inizio del Battle Royale di. Tutti coloro che sono interessati ad acquistarlo dovranno spendere 4,99 sterline / £ 4,99 dollari, che immaginiamo in Europa diventeranno 4,99 euro. Nellodi...